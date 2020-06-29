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29.06.2020 14:36
Рубрика: Происшествия

Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"

Текст: Иван Егоров
Прокурор во время прений сторон в Мещанском суде попросил приговорить бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву к двум годам трем месяцам колонии. При этом гособвинитель попросила освободить Масляеву от наказания за фактическим отбытием во время содержания в СИЗО и под домашним арестом.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств

Сама Масляева попросила суд не назначать ей строгого наказания и отнестись к ней снисходительно, напомнив, что она полностью признает вину, но действовала несамостоятельно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, приговор будет оглашен во вторник 30 июня. Напомним, что в том числе на показаниях бывшего главбуха строилось обвинение по основному делу "Седьмой студии", фигуранты которого, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, получили на прошлой неделе условные сроки.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Дело режиссера Кирилла Серебренникова

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