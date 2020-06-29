Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"

Прокурор во время прений сторон в Мещанском суде попросил приговорить бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву к двум годам трем месяцам колонии. При этом гособвинитель попросила освободить Масляеву от наказания за фактическим отбытием во время содержания в СИЗО и под домашним арестом.

Сама Масляева попросила суд не назначать ей строгого наказания и отнестись к ней снисходительно, напомнив, что она полностью признает вину, но действовала несамостоятельно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, приговор будет оглашен во вторник 30 июня. Напомним, что в том числе на показаниях бывшего главбуха строилось обвинение по основному делу "Седьмой студии", фигуранты которого, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, получили на прошлой неделе условные сроки.