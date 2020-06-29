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Текст:   Владимир Кузьмин 
12:19 29.06.2020

Кабмин расширил условия льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление с изменениями в правила программы льготной ипотеки под 6,5 процента.
Фото: Андрей Попов / РИА Новости Фото: Андрей Попов / РИА Новости
Фото: Андрей Попов / РИА Новости
Фото: Istock
В России разработают законопроект о накоплении на первый взнос по ипотеке

"Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей, а для жителей других регионов - до 6 миллионов рублей, - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями. - Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия".

По словам Мишустина, запуск этой ипотечной программы внес свой вклад в снижение процента по кредитам. Средняя ставка сейчас составляет 7,4 процента. "Есть потенциал и для дальнейшего снижения", - уверен премьер.

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