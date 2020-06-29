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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как в стране проходит пробный ЕГЭ

Текст, фото: Ксения Колесникова
Маски и перчатки? Рассадка зигзагом? Бесконтактные термометры и тесты на COVID-19? В день проведения пробного ЕГЭ корреспондент "РГ" побывала в мытищинской школе N32 и узнала, как будут защищать здоровье выпускников на экзамене.

- Дети приходят на экзамен по времени, группами по 12-15 человек. Первая - в 08:00, последняя - в 09:30. Сам экзамен начнется ровно в 10:00, - рассказала директор школы Ирина Северилова. - На входе всем ребятам измеряют температуру бесконтактными термометрами. Если температура повышена, мы делаем контрольный "замер", а затем отправляем ребенка в изолятор - в соседнюю аудиторию. Ставим в известность родителей, вызываем скорую. Приезжают врачи и прямо на месте выпускник сдает тест на COVID-19. Если тест отрицательный, по решению медицинских работников мы вправе допустить выпускников на ЕГЭ.

Кстати, и все учителя, которые будут проводить ЕГЭ в Московской области, сдадут экспресс-тесты на COVID-19. А еще наблюдатели, организаторы, технические специалисты. Всего 16 тысяч человек. Также для них обязательны маски и перчатки. А вот для детей средства индивидуальной защиты - не обязательны. Но по желанию они могут их надеть: в школьном коридоре стоят специальные контейнеры, в которых лежат бесплатные маски - и для учителей, и для детей. Можно подойти и взять. Учителя будут менять маски раз в три часа.

Напомним, пробные ЕГЭ в России проходят 29 и 30 июня по всей России. Они нужны для того, чтобы проверить, все ли готово в школах, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, как работает технологии печати и сканирования материалов и т.д.

- Мы посмотрели, как будет организован проход детей - это самое "узкое" место, потому что дети долго друг друга не видели, и у нас были опасения, что ребята не будут соблюдать дистанцию. Здесь мы взрослые должны приложить максимальные усилия, чтобы этого не произошло, - рассказал виро руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Есть разметка, есть дезинфицирующие средства, обеззараживание воздуха, термометрия. В России свыше 5700 пунктов проведения экзаменов. Мы будем смотреть, чтобы во всех соблюдались рекомендованные меры безопасности, и тогда у нас будет уверенность, что в период проведения ЕГЭ вирус не будет распространяться. В случае, если температура повышена, решение о допуске или недопуске на экзамен должен принимать медицинский работник. Для нас самое важное - это безопасность детей и учителей. Что касается тестов на COVID-19, в наших рекомендациях этого нет. То есть это не обязательное требование, но мы с радостью приветствуем такие инициативы регионов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В коридорах мытищинской школы появился новый яркий элемент: красная "зебра", каждая полоска - на расстоянии 1,5 метра, чтобы выпускники соблюдали дистанцию. Парты стоят друг от друга на таком же расстоянии, так, чтобы детей можно было рассадить зигзагом. Для каждого выпускника на шкафчике стоит своя бутылка воды: вода пронумерована также, как и парты - не перепутаешь.

- Стартовал важный этап для всей образовательной системы региона - проведение единого госэкзамена. Два пробных дня даны нам для проверки полной готовности к экзаменационной кампании: в 264 наших пунктах идет апробация техники и работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Это очень важный опыт, нам удалось лично убедиться в высоком уровне подготовки наших пунктов, все они на 100 процентов оборудованы и оснащены, мы смогли увидеть процедуру доставки и печати материалов перед тем, как в аудитории разместятся выпускники, - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. - В этом году не обошлось без изменений, выпускники уже получили свои аттестаты, а ЕГЭ сдают только те, кто планирует продолжить свое обучение в вузе. В Подмосковье в испытаниях примут участие порядка 39 тысяч ребят - это выпускники текущего года и прошлых лет. Традиционно одним из самых популярных предметом стало обществознание - его будут сдавать свыше 19 тысяч ребят.

В этом году на ЕГЭ по всей России будет работать 12 тысяч медицинских работников. После того, как на пробных экзаменах вся технология будет отработана досконально, 3 июля выпускники придут начать сдавать ЕГЭ по предметам, которые нужны для поступления в вуз. Основной период ЕГЭ пройдет с 29 июня по 25 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

Расписание ЕГЭ-2020

29 июня и 30 июня - пробные экзамены.

3 июля - география, литература, информатика.

6 и 7 июля - русский язык.

10 июля - профильная математика.

13 июля - история и физика.

16 июля - обществознание, химия.

20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - иностранные языки - устно.

24 и 25 июля - резервные дни.

3 августа - география, литература, информатика, биология, история, иностранные языки - устная часть.

5 августа - русский язык.

7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резерв по всем предметам.

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