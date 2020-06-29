Открыт новый участок ЦКАД в районе Звенигорода

В Подмосковье открыто движение по новому 23-километровому отрезку Центральной кольцевой автомобильной дороги, соединяющему Можайское и Новорижское шоссе.

"Это самый крупный транспортный проект в стране. Он уже много лет реализовывается, и хотелось бы, конечно, в этом году основную часть работы закончить, а в следующем - его завершить", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новый участок состоит из отрезка в 12 километров и 11-километровой реконструированной части дороги А-107 (Московское малое кольцо). Движение организовано в две полосы в каждую сторону. Везде есть освещение, барьерное ограждение. Максимальная скорость автомобилей - 100 км/ч. На новой трассе сделано пять транспортных развязок, четыре надземных и подземный пешеходные переходы и три экопрохода для пропуска диких животных. Вдоль дороги установлены светодиодные светильники, которые снижают затраты на ее эксплуатацию.

Запуск нового участка даст возможность исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Будут разгружены улицы Звенигорода, в том числе выезд от железнодорожной станции.

В 2017 году было открыто рабочее движение в обход Звенигорода на участке ЦКАД в 3,6 км, а в начале нынешнего года - движение на 9-километровом участке около деревни Жедочи. После открытия сейчас нового отрезка пятый пусковой комплекс ЦКАД, так называемый Звенигородский ход, который соединяет Киевское и Ленинградское шоссе, сдан на 50%.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее общая протяженность - 336 км. Дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов на расстоянии около 50 км от МКАД. Благодаря этому удастся разгрузить Москву от транзитного и большегрузного транспорта, уменьшить пробки на МКАД.

Хотя два отрезка ЦКАД - первый и четвертый пусковые комплексы на юге и юго-востоке от столицы - по плану должны быть сданы лишь к концу следующего года, сейчас разрабатываются графики, чтобы максимально приблизить их к сдаче в этом году, подчеркнул Хуснуллин. Какой именно объем работ удастся сдать с опережением, станет понятно через два-три месяца. При этом увеличения стоимости строительства от сокращения сроков не ожидается.

Уже в июле планируется открыть движение еще по 14 км ЦКАД, а в октябре Звенигородский ход будет завершен - его соединят с трассой М-10 на Санкт-Петербург, рассказал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. "По всей трассе пятого пускового комплекса в этом году мы поедем в полном объеме, - заверил он. - Третий участок в 105 км поедет безоговорочно". Частично будут сданы четвертый и первый пусковые комплексы, сказал Петушенко.

После завершения строительства ЦКАД основным проектом "Автодора" станет строительство трассы Европа - Западный Китай. Ее сдачу тоже предполагается ускорить - построить основные участки уже в 2024 году.