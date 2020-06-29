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29.06.2020 16:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С 1 июля возобновляется допуск посетителей в Мавзолей

Текст: Иван Петров

С этой среды, 1 июля, возобновится допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены на Красной площади. Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Фото: iStock
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Отмечается, что допуск при этом будет осуществляться "в соответствии с санитарными рекомендациями". Что означает присутствие посетителей на указанных объектах обязательно "в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи". Кроме того, в Мавзолей и к некрополю пустят только при условии "отсутствии повышенной температуры тела". Измерять температуру тела посетителей, пояснили в ФСО, станут в пункте пропуска на объект.

"Во время посещения всем также необходимо соблюдать установленную социальную дистанцию", - уточнили в ФСО.

В связи с распространением коронавирусной инфекции доступ в Мавзолей и к некрополю для посетителей был закрыт в середине марта текущего года.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство ФСО Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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