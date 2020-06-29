У ценителей старой московской архитектуры праздник - с фасадов дома купца Быкова сняли строительные леса. Теперь все желающие могут в деталях рассмотреть узорчатые фасады, заглянуть в похожие на витражи окна и увидеть автограф знаменитого архитектора Льва Кекушева - маску льва.

Этот особняк в самом центре столицы на 2-ой Брестской улице построен в 1909 году по заказу купца Василия Быкова. Здание проектировал родоначальник московского модерна Лев Кекушев. Доходный дом с магазинами на первом этаже построили так, будто знали о ждущих его испытаниях - использовали, например, редкие для того времени железобетонные перекрытия и металлические опоры, которые хорошо сохранились по сей день.

Беды обрушились на дом в XXI веке. Сто лет спустя после постройки в стенах памятника произошел пожар, превративший его в обгоревший остов. Дом завесили фальшфасадом Статус объекта культурного наследия регионального значения дом получил лишь в 2012 году, когда от него осталось немногое. Еще через год началась комплексная реставрация.

"Сейчас фасады выглядят так, словно никакого пожара и не было, - говорит глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Большое внимание было уделено реставрации и воссозданию лепного декора. Неоднократно проводились выездные заседания нашего научно-методического совета для оценки работ по воссозданию маски льва. Сейчас она вновь украшает свод проездной арки. Планируется, что окончательно работы будут завершены уже этой осенью".

Сейчас реставраторы сосредоточились на работах внутри здания - в комнатах укладывают паркет, монтируют подоконники, штукатурят и красят стены. Снаружи осталось сделать лишь архитектурную подсветку - ее монтаж тоже уже идет. Фасад, пожалуй, главная ценность этого памятника - на нем много декоративных элементов, а практически все линии вытянутые и закругленные, при их реставрации нужно большое мастерство.

Кстати, увидеть особняк сегодня можно именно в том виде, в каком он задумывался архитектором. Дело в том, что в советские годы в доме располагались коммунальные квартиры и всевозможные конторы, из-за чего часть оконных и дверных проемов просто заложили. Теперь строители их открыли.

Кстати

Всего в столице в этом году планируется завершить реставрацию примерно 200 памятников архитектуры, рассказал "РГ" Алексей Емельянов. Реставраторы активно наверстывают простой, произошедший из-за пандемии коронавируса.