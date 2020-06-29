Запущен 23-километровый участок ЦКАД в районе Звенигорода

Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье был торжественно открыт 29 июня. Движение запущено по 23-километровому участку ЦКАД-5 от Можайского до Новорижского шоссе.

Этот отрезок ЦКАД состоит из нового участка в 12 километров и 11-километровой реконструированной части дороги А-107 (Московское малое кольцо). Движение организовано по четырем полосам. На протяжении 23 километров организовано пять транспортных развязок, четыре надземных и подземный пешеходные переходы и 3 экопрохода для пропуска диких животных. Вдоль дороги используются новые светодиодные светильники, которые позволяют удешевить эксплуатацию трассы.

Новый участок начинается от эстакады возле станции "Звенигород" и идет до Можайского шоссе. Его запуск даст возможность исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Эстакада разгрузит улицы Звенигорода, в том числе выезд от железнодорожной станции, должны уменьшиться пробки.

Общая протяженность ЦКАД-5 - 76 километров. Он тянется от Киевского до Ленинградского шоссе, проходит по Наро-Фоминскому, Одинцовскому, Истринскому, Солнечногорскому районам и Звенигороду. Около 65% его - реконструкция А-107, остальное - новое строительство. В 2017 году было открыто рабочее движение в обход Звенигорода на участке в 3,6 км, а в начале нынешнего года - движение на 9-километровом участке около деревни Жедочи. После открытия в июне участка в 23 км ЦКАД-5 сдан на 50%.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее общая протяженность - 336 км. Дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов на расстоянии около 50 км от МКАД. Новая трасса позволит разгрузить Москву от транзитного и большегрузного транспорта.

Сейчас уже готово более половины ЦКАД-3 (106 км), готовность первого пускового комплекса в 49 км - 65%, четвертый пусковой комплекс (97 км) готов наполовину, его сдача планировалась на 2021 год, но недавно было принято решение ускорить работы, сообщает минстрой. "Задача - запустить автомобильное движение по основному ходу ЦКАД до конца 2020 года", - подчеркнул недавно при осмотре строящейся дороги первый замминистра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.