Затопление катамарана с 30 пассажирами под Владимиром попало на видео

Очевидцы, отдыхавшие на берегу озера в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, сняли на видео затопление потерпевшего крушение катамарана с 30 человеками на борту.

Экстренный вызов с городского озера в Гусь-Хрустальном поступил в Единую диспетчерскую службу вечером 27 июня. Взволнованные очевидцы рассказали, что на значительном расстоянии от берега тонет катамаран "Камчатка", на борту которого находятся десятки людей, в том числе дети.

С терпящего бедствие судна стали раздаваться крики: "Спасите!", на борту началась паника, некоторые пассажиры спрыгнули в воду в надежде самостоятельно доплыть до берега. Но эта задача оказалась под силу лишь уверенным пловцам.

Увидев крушение катамарана, отдыхающие засняли происходящее на камеры мобильных телефонов и разместили их в Сети. На записях слышно, как на предложение очевидцев отправиться на помощь пострадавшим люди отвечают отказом, поясняя, что без специального снаряжения это бесполезно, поскольку судно находится слишком далеко от берега.

К счастью, подоспевшие вовремя спасатели успели пересадить в лодку и спасти с тонущего судна всех пассажиров, никто из них не пострадал.

На владельца катамарана составили несколько административных протоколов за нарушение норм безопасности и превышение лимита пассажировместимости, а дальнейшую эксплуатацию аварийного плавсредства запретили.