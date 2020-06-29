Треть избирателей Приморья проголосовала по поправкам в Конституцию

Почти треть всех избирателей Приморья к понедельнику приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Голосование, которое завершится вечером в среду, стартовало в минувший четверг. В первый же день в регионе пришли на участки пришли девять процентов избирателей. Всего в Приморье могут проголосовать 1 451 2865 человек.

Как отмечают в краевом избиркоме, приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту "ТИК и УИК на карте России", а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

"Участковые избирательные комиссии будут открыты 1 июля с 8-00 до 20-00. С 25 по 30 июня участки работают каждый по своему графику. Расписание можно уточнить на сайте крайизбиркома", - пояснил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

В Приморье на сегодняшний день действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 205 участков для голосования оборудовано на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивосток и Находка.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.