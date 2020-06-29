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29.06.2020 07:21
Проект: В регионах

Треть избирателей Приморья проголосовала по поправкам в Конституцию

Текст: Анна Бондаренко

Почти треть всех избирателей Приморья к понедельнику приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Голосование, которое завершится вечером в среду, стартовало в минувший четверг. В первый же день в регионе пришли на участки пришли девять процентов избирателей. Всего в Приморье могут проголосовать 1 451 2865 человек.

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Как отмечают в краевом избиркоме, приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту "ТИК и УИК на карте России", а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

"Участковые избирательные комиссии будут открыты 1 июля с 8-00 до 20-00. С 25 по 30 июня участки работают каждый по своему графику. Расписание можно уточнить на сайте крайизбиркома", - пояснил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

В Приморье на сегодняшний день действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 205 участков для голосования оборудовано на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивосток и Находка.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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