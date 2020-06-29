Новости

Эксперты назвали регионы России с самым доступным жильем 06:35
В Британии узнали больше о покушении на короля Эдварда VIII 06:21
В Японском море подлодка ТОФ торпедировала отряд кораблей "противника" 06:04
В Бурятии почти 300 тысяч человек приняли участие в голосовании по поправкам 06:03
Двенадцать человек погибли из-за ливней в Китае 05:52
В Приморье капитана оштрафовали на 1,7 млн за незаконный лов краба 05:44
В Миссисипи изменят флаг штата из-за символа Конфедерации 05:35
В Приамурье СК проверит обстоятельства гибели ребенка в озере 05:31
В Хабаровском крае продлили ограничения по COVID-19 05:31
На Камчатке ограничительные меры продлят до 15 июля 05:13
Жители Торонто потребовали расформировать полицию Канады 05:10
В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия 04:50
Во Франции за кражу произведения Бэнкси арестованы шесть человек 04:48
Сокращенная рабочая неделя началась в России 04:27
Власти Ирландии снимут значительную часть ограничений из-за COVID-19 04:15
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за дождей и разлива рек 03:59
На Камчатке раскрыли жестокое убийство двух мужчин 03:51
Медики сообщили о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19 02:55
В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах 02:30
Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США 02:15
"Реал" обыграл "Эспаньол" и стал единоличным лидером Примеры 01:27
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч 01:25
Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы 00:55
В Калифорнии из-за коронавируса закроют бары 00:34
Козловский снимет музыкальную комедию, связанную с русской литературой 28.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 05:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае продлили ограничения по COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Ряд ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Хабаровском крае до 12 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Фургал.

Ранее губернатор запретил развлекательным заведениям работать до 1 июля. Теперь ограничения продлились. Закрытыми должны оставаться ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и кинозалы, за исключением автокинотеатров, детские игровые комнаты, развлекательные центры, аттракционы, общественные бани и сауны.

В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19

"Запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан", - отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Не разрешается пока обслуживать посетителей и предприятиям общественного питания, за исключением ведомственных столовых, расположенных на территориях организаций. Кафе, бары и рестораны продолжают работать на доставку, а также кормят гостей на летних верандах.

Кроме того, с 29 июня до 12 июля продолжит действовать режим домашней самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Сокращенная рабочая неделя началась в России
Минтруд разъяснил порядок новых выплат на детей
В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах
Медики сообщили о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России