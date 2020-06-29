В Хабаровском крае продлили ограничения по COVID-19

Ряд ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Хабаровском крае до 12 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Фургал.

Ранее губернатор запретил развлекательным заведениям работать до 1 июля. Теперь ограничения продлились. Закрытыми должны оставаться ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и кинозалы, за исключением автокинотеатров, детские игровые комнаты, развлекательные центры, аттракционы, общественные бани и сауны.

"Запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан", - отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Не разрешается пока обслуживать посетителей и предприятиям общественного питания, за исключением ведомственных столовых, расположенных на территориях организаций. Кафе, бары и рестораны продолжают работать на доставку, а также кормят гостей на летних верандах.

Кроме того, с 29 июня до 12 июля продолжит действовать режим домашней самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями.