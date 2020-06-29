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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волочкову оштрафуют за "паломничество" в закрытое Дивеево

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram прокомментировал поездку балерины Анастасии Волочковой в закрытое на карантин село Дивеево. По словам главы региона, за административное правонарушение составлены протоколы. Ранее балерина опубликовала у себя несколько свежих снимков на фоне местных святынь.

Фото: ГУ МВД России по г. Москве
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Никитин пояснил, что жители села прислали ему фото и спросили, действуют ли правила и ограничения для звезд.

- Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей. В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеева, но и регионов, куда могут отправиться нарушители, - пояснил губернатор.

Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии из Дивеева с критикой действующих запретов. "Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?", - написала она. Балерина пояснила, что останавливалась у местных жителей, поскольку гостиницы были закрыты.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что в суд уже поступили материалы об административных правонарушениях звезды, связанных с визитом в село, закрытое на карантин по коронавирусу.

По словам помощника председателя облсуда Валерия Лазарева, балерина от дачи объяснений отказалась, а ее спутник пояснил, что в закрытое на карантин село они попали обходным путем "полями", так как хотели посетить монастырь и проехать по святым местам. Перед отъездом они решили посетить продуктовый магазин, где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, карантин в селе Дивеево был введен в апреле. Тогда же закрыли и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь из-за вспышки заболевания среди насельниц. Региональные власти пояснили, что причина вспышки - многочисленные паломники, в том числе из столичного региона.

По данным на 29 июня, озвученным пресс-службой регионального правительства, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области - 17278 человек. 424 случая было выявлено в Дивеевском районе. Карантин продолжает действовать в Дивеево, Павлове и Кулебаках.

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