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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фабрика в Норильске сбросила в тундру около 6 тысяч кубометров отходов

Текст: Алексей Бондарев

Объем утечки из хвостохранилища Талнахской фабрики на Таймыре может составлять 5-6 тысяч кубометров потенциально опасной жидкости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пробы воды с сильным химическим запахом сейчас исследуются. Предполагается, что техническая вода сбрасывалась в тундру довольно длительное время. Уточняется, что загрязненная вода не попала в Норильск, так как на пострадавших реках нет водозабора.

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Хвостохранилище Талнахской обогатительной фабрики компании "Норильский никель" находится в нескольких километрах от города Норильск. Рядом - река Хараелах. Технический водоем имеет площадь около семи квадратных километров. Следственный комитет РФ проверит обстоятельства сброса воды в тундру.

В компании заявляют, что решение об откачке принимало руководство фабрики в нарушении правил эксплуатации. И оно уже наказано. "Норникель" ведет свое расследование инцидента.

- Для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, руководство обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей, - заявляет пресс-служба НН.

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