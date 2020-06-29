В Красноярском крае проверят угрозы, поступавшие матери убитой девочки

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку заявление об угрозе убийством. Его подала мать 12-летней девочки, убитой в деревне Нижняя Коя Шушенского района. Угрозы поступали от одного из убийц, сообщает пресс-служба СК по региону.

Ранее глава заместитель руководителя главного следственного управления Дмитрий Позовский провел прием в деревне. Он получил от сельчан многочисленные жалобы на преступников.

"Мама пострадавшей девочки рассказала о предполагаемых свидетелях и очевидцах преступления. Другая жительница села рассказала о ранее совершаемых противоправных действиях со стороны задержанных, членов их семей и других подростков, проживающих в населенном пункте, в отношении местных жителей и потерпевшей стороны", - заявили в СК.

По всем фактам проведут проверку, в ходе которой будет дана объективная правовая оценка, уточнили в ведомстве.