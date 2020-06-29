Названы самые "аллергенные" города России

В рейтинге городов России, жители которых наиболее часто страдают аллергией, первое место занял Омск. Таковы результаты федерального социологического опроса, проведенного в июне 2020 года.

- Респондентам задавал три вопроса: Скажите, у вас есть аллергия? На что? В период обострения вы обращаетесь к врачу?, - сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market.

Как выяснилось, помимо жителей Омска, чаще всего аллергические реакции встречаются в Челябинске и Самаре. Горожане страдают от аллергии на пыль, пыльцу цветущих растений, шерсть домашних животных, продукты питания, лекарства, алкоголь и бытовую химию. Однако за помощью к медикам в период обострения обращаются всего лишь 12 процентов заболевших. Остальные лечатся самостоятельно.

Меньше всего аллергиков проживает в Краснодаре и Симферополе.