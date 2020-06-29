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29.06.2020,  
10:47
Текст:  Светлана Цыганкова

Авианосец "Адмирал Кузнецов" перестанет дымить

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после модернизации и ремонта перестанет дымить. Специалисты решили эту техническую проблему. Корабль войдет в состав ВМФ РФ в 2022 году.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Об этом сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рахманов, пишет "Интерфакс". Он еще раз подтвердил, что все работы идут по плану. Исключением стал пожар на корабле, случившийся в конце прошлого года. Не повлияет на сроки сдачи и смена подрядчика строительства сухого дока для ремонта "Адмирала Кузнецова".

Что касается черного дыма, который шел из трубы корабля, то его не будет. Это было связано с регулированием подачи топлива, на которое не обращали внимания. При модернизации на авианосце заменят все котлы и благодаря этому проблему решат.

В ходе модернизации авианосец "Адмирал Кузнецов" получит также новые насосы, полетные системы и системы связи. Его вооружат морским вариантом комплекса противовоздушной обороны "Панцирь".

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