Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

На судебном заседании сторона обвинения объяснила свою позицию тем, что переписка носит личный характер. Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы родных Анастасии Ещенко также высказалась за рассмотрение переписки в закрытом режиме.

Сам историк Соколов высказался за проведение открытых заседаний. В частности, подсудимый заявил, что в переписке есть факты, свидетельствующие о том, что Ещенко его оскорбляла. Также Соколов обвинил прессу в том, что у общественности сформировалось чудовищное отношение к историку и что обнародование переписки может позволить понять его мотивы.

Объяснение Соколова было столь эмоциональным, что судья даже сделала историку замечание.

В итоге заседание было отложено на неделю. За это время стороны должны уточнить, какие доказательства будут рассматриваться на открытом заседании.

Стоит отметить, что несколько недель назад одна запись была обнародована в социальных сетях. Это одно из последних видео, на которых запечатлена Анастасия Ещенко, а запись с большой вероятностью сделана историком Соколовым. На кадрах оказалась ссора, в ходе которой девушка говорит историку нелицеприятные вещи, а потом убегает из квартиры в слезах.

Убийство Анастасии Ещенко произошло в ноябре прошлого года. Девушка была расстреляна, затем ее тело было расчленено и частично выброшено в Мойку. В убийстве признался известный историк Олег Соколов, которого фактически задержали с поличным при неудачной попытке выбросить в реку останки девушки.

Сам Соколов сразу же признался в убийстве и объяснил преступление личными мотивами.