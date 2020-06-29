Пассажир рейса Сочи - Москва пойдет под суд за дебош на борту лайнера

Мужчина, учинивший дебош в самолете авиарейса Сочи - Москва, предстанет перед судом за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как установило следствие, 24 мая обвиняемый 2001 года рождения, находясь на борту самолета в состоянии опьянения и игнорируя замечания экипажа, после посадки воздушного судна в столичном аэропорту Домодедово, нецензурно выражаясь, нанес множественные удары по голове пассажиру 1986 года рождения, который сделал ему замечание.

Как уже сообщала "РГ", по данным управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, предварительно были задержаны оба пассажира.

Обвиняемый в хулиганстве мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело направили в суд.