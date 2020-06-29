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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С 10 июля возобновятся перевозки в Крым по "единому билету"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Единой транспортной дирекции" Фото: Пресс-служба "Единой транспортной дирекции"
Фото: Пресс-служба "Единой транспортной дирекции"

"Единая транспортная дирекция" с 10 июля возобновит перевозки пассажиров из регионов России в Республику Крым и в обратно, несмотря на открытие пассажирского железнодорожного сообщения с регионом.

"Единый билет" как формат мультимодальных перевозок был запущен в 2014 году, когда полуостров связывала с материком лишь Керченская паромная переправа. Туристов, прибывших на поездах в Анапу, в города полуострова доставляли автобусами. Когда был открыт для движения автомобильный Крымский мост, такая схема доставки пассажиров сохранилась. За шесть курортных сезонов с 2014 года "Единая транспортная дирекция" перевезла более 2,3 миллиона пассажиров. Но и после запуска железнодорожной части моста "ЕТД" решила не лишать отдыхающих возможности выбора.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В турсезон-2020 "единый" билет в формате "поезд плюс автобус" или "самолет плюс автобус" можно будет купить на поездку от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Витязево в четыре города Крыма - Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

- На протяжении всего маршрута по "единому" билету пассажиров будет сопровождать служба поддержки, - пояснили в ЕТД. - Организуем круглосуточную бесплатную "горячую линию" и работу координаторов в местах посадки и пересадки, которые помогут с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным пассажирам.

"Единый" билет в Крым можно приобрести с 1 июля 2020 года. Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей Федеральной пассажирской компании, а также на сайте РЖД. Билет с использованием авиатранспорта можно приобрести через агентскую сеть.

Напомним, с 1 июля возобновится движение рельсобусов по маршруту Керчь - Анапа. По Крымскому мосту будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы РА-2 с остановками на станциях Тамань-Пассажирская и Юровский. Рельсобусы будут осуществлять по три рейса в пятницу и выходные дни, а в остальные дни - по два туда и обратно. Также два раза в сутки будет выполняться рейс Анапа - Феодосия и обратно. С него можно будет удобно пересесть на поезд Феодосия - Симферополь, что будет курсировать трижды в сутки.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Краснодарский край Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

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