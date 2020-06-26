Рельсобус Керчь-Анапа возобновит движение с 1 июля

Движение рельсового автобуса Керчь-Анапа, приостановленного из-за распространения коронавируса, возобновится с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РК.

Рельсобусы будут ежедневно курсировать по Крымскому мосту, совершая три оборотных рейса. Два из них - по маршруту Феодосия-Анапа и один - Керчь-Анапа.

- Перевозка пассажиров будет обеспечиваться рельсовыми автобусами, сформированными из трех вагонов. Билеты можно приобрести на станциях в Феодосии, Керчи. В самом поезде также будут работать мобильные кассиры. Поездка с посадкой на станции, не оборудованной кассами, обойдется дешевле, так как с билета не будет взиматься дорожный сбор в размере 15 рублей.

Напомним, с 26 июня возобновились поездки автобусов, выполняющих рейсы между городами полуострова и соседних регионов РФ.

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу 7 марта. В начале апреля рейсы были приостановлены из-за пандемии коронавируса и объявленного режима самоизоляции.