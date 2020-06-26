Крым возобновил междугороднее автобусное сообщение с регионами РФ

Республика Крым с 26 июня восстановила регулярное автобусное сообщение с городами материковой части России. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РК.

В пятницу от автовокзалов госпредприятия "Крымавтотранс" началась перевозка пассажиров по маршрутам Ялта - Москва, Севастополь - Ставрополь, Севастополь - Астрахань, Севастополь - Волгоград. Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков.

На 1 июля, когда крымские санатории и отели начнут принимать туристов с материковой части России, запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищ, Шуи и Геленджика.

Пассажирам напомнили, что в республике продолжает действовать масочный режим: на территории автовокзалов, в салонах автобусов все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее генеральный директор международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин сообщил, что с запуском сезона с 30 июня в Крым можно будет прилететь практически из любого региона РФ. Поэтому пассажиропоток в Крым в июле 2020-го ожидается не ниже, чем в прошлом году. Огромной популярностью пользуются и новые поезда в Крым из Кисловодска и Екатеринбурга, а также на поезд Санкт-Петербург-Евпатория. На них уже продано более 40 тысяч билетов.