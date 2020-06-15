На новые поезда в Крым продано более 15 тысяч билетов

За первые пять дней с момента старта продаж билетов на поезда "Таврия", которые с конца июня пойдут в Крым по новым маршрутам из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно, продано более 15 тысяч билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

- В преддверии массовых летних перевозок наблюдается высокий уровень спроса на билеты на поезда новых маршрутов в Крым, - рассказал генеральный директор транспортной компании Александр Ганов. - Они откроются в конце июня, чтобы пассажиры могли приехать на полуостров уже к открытию курортного сезона. Составы оснащаются всем необходимым с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии COVID-19.

Большую часть билетов (63 процента) пассажиры приобрели онлайн - на сайте grandtrain.ru и в приложении, 37 процентов - в железнодорожных кассах. В числе самых активных покупателей - жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Самары, Казани, Саратова. Наиболее востребованный маршрут из числа новых - Санкт-Петербург - Евпатория. Глубина продаж - 90 суток до отправления поезда. Решение о назначении дополнительных поездов на запускаемые маршруты будет приниматься в зависимости от пассажиропотока.

Билет на поезд № 179/180 Санкт-Петербург - Евпатория стоит 3659 рублей в плацкарте и 6224 рубля в купе. Билет в плацкартном вагоне поезда № 142 из столицы Екатеринбурга до Симферополя - 4551 рубль, в купейном - 7719. В поезде № 525/526 Симферополь - Кисловодск плацкарт обойдется в 1630, купе - в 2660 рублей.

Поезда из Ставрополья и с Урала будут проходить через крупные железнодорожные узлы страны - Уфу, Челябинск, Волгоград, Самару, Саратов, Пензу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие населенные пункты страны. Интересно, что половина пассажиров поездов "Таврия" увидят Крымский мост в светлое время суток.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.