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16.06.2020 09:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

География авиарейсов в Симферополь в июне увеличится в четыре раза

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

После снятия карантинных ограничений международный аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза - с 11 до 46 направлений. А количество авиакомпаний, осуществляющих перелеты на полуостров и обратно, возрастет с восьми до 14. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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- В мае из аэропорта Симферополь воздушные лайнеры летали в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск, московские Шереметьево и Домодедово, - уточнили в пресс-службе. - В июне к ним уже добавились рейсы в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский Внуково.

В ближайшие дни будут запущены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск.

Таким образом, пассажиропоток, который в апреле и мае сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 628 тысяч человек, начнет постепенно восстанавливаться.

- Только в мае пассажиропоток упал на 90,2 процента по сравнению с показателями прошлого года, а авиакомпании отменили более 1000 рейсов, - пояснил генеральный директор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин. Но сейчас власти приступили к частичному снятию ограничительных мер. С 15 июня, согласно Указу главы РК, прибывающим пассажирам больше не потребуется соблюдать изоляцию на дому или в обсерваторах, и это позволит нам значительно расширить маршрутную сеть полетов. При этом в аэропорту сохраняются необходимые профилактические мероприятия, обеспечивающие безопасность пассажиров и персонала.

Напомним, отели и санатории полуострова откроются для туристов с материка с 1 июля.

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