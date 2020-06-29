На Урале оштрафовали женщину, по вине которой при пожаре погибли дети

Жительницу поселка Нейво-Рудянка, из-за которой в прошлом году погибли двое маленьких детей, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение вынес Кировградский городской суд.

Напомним, утром 14 сентября 2019 года женщина, будучи нетрезвой, уснула. Ее муж был в это время на работе, с ней оставались дети, они тоже спали. Дома работал обогреватель. Из-за того, что он стоял близко к легко воспламеняемым материалам, начался пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели МЧС успели вынести из горевшей квартиры двух девочек. К сожалению, к тому времени они уже надышались дымом, и спасти их не удалось.

Кировградский городской суд освободил женщину от уголовной ответственности. "Суд учел, что это было не предумышленное убийство, а по неосторожности, а также тот факт, что она впервые привлекалась к уголовной ответственности и полностью раскаялась", - пояснила "РГ" официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

27-летняя фигурантка признана виновной по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и оштрафована на 30 тысяч рублей.