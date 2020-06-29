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29.06.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале сотрудника мэрии наказали за смерть пенсионерки из-за урагана

Текст: Татьяна Воробьева

В деле о гибели пенсионерки, на которую во время урагана упала ветка дерева, нашли виновного: к ответственности привлечен сотрудник администрации Полевского, который не отследил, чтобы крону растения вовремя обрезали.

Фото: Екатерина Призова/РГ
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Напомним, стихия обрушилась на Свердловскую область 25 мая: порывы ветра достигали 27-28 метров в секунду, местами выпал град, были повалены сотни деревьев, у десятков зданий повреждены кровли, многие дома оказались обесточены. Четыре человека в результате непогоды погибли. В том числе, пожилая женщина из Полевского, на которую рухнула ветка тополя. Ее госпитализировали, но спасти не смогли: на следующий день она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Дерево, с которого упала ветка, находится на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. Сотрудник администрацией городского округа своевременно не провел осмотр территорий общего пользования, не выявил аварийное состояние зеленых насаждений", - передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Итогом проверки стало спиливание тополей, представляющих опасность, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

"Семье погибшей женщины оказана материальная помощь", - добавили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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