Уральца отправят в психлечебницу за убийство внука и похищение детей

Пожилого жителя Свердловской области, который обвинялся в убийстве собственного внука и похищении двух других, решили поместить в стационар психлечебницы.

Днем 29 марта 2019 года нетрезвый дед попытался задушить двухлетнего внука, навалившись на него сверху. Ребенок заплакал, на шум прибежал его старший брат - на его глазах пенсионер убил малыша. После чего приказал ему и второму старшему внуку сесть в машину и увез их.

На 186 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов автомобиль задержали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, детей освободили. Дед проходил фигурантом по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство ребенка" и пунктам "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетних". В ходе расследования, в частности, была проведена и психолого-психиатрическая экспертиза.

"Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины развилось временное психическое расстройство, лишившее его возможности осознавать опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - сообщили в Свердловской областной прокуратуре.