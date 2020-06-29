Решена главная проблема Google Chrome

На протяжении многих лет Google Chrome пользуется славой "прожорливого" браузера из-за большой любви к захвату как можно большего объема оперативной памяти. Теперь, кажется, эта проблема будет решена.

Примечательно, что для устранения недостатка потребовались усилия специалистов Microsoft, которые в майском обновлении Windows 10 реализовали новый механизм управления оперативной памятью, позволяющий сократить потребление мощностей ОЗУ различными программами.

Разработчики из Google, в свою очередь, выпустили тестовую версию Chrome, в которой используется этот механизм. Он получил название Segment Heap и уже используется в собственном браузере Edge, который Microsoft создала на движке Chromium, пишет Windows Latest.