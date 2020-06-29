Новости

Волочкову оштрафуют за "паломничество" в закрытое Дивеево 15:48
Совет шейхов Ливии хочет открыть нефтяной счет в России 15:46
Бывшего премьера Франции признали виновным в мошенничестве 15:44
МЧС опровергло гибель человека при взрыве в Москве 15:33
РПЛ выступила с заявлением о матчах "Оренбурга" и "Динамо" 15:33
Метеорологи спрогнозировали сильнейший шторм на Урале и в Сибири 15:33
Комета Ялта-Севастополь возобновит работу 1 июля 15:33
В Петербурге найден фрагмент шелкового панно XIX века 15:31
Массух: Более миллиона человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию 15:30
Ленинградский зоопарк открылся для посетителей 15:30
СК проверит информацию о выброшенных медкартах умерших от COVID-19 15:26
Эксперты СНГ обсудят меры по борьбе с COVID-19 15:23
Военные развернули в Кызыле мобильный госпиталь на 100 коек 15:20
В Калуге отец убил сына из охотничьего ружья 15:19
"Черноморнефтегаз" изменил график работы для голосования о поправках в Конституцию 15:13
Песков пожелал американцам восстановления спокойствия 15:09
Лукашенко назвал систему образования важнейшей стратегической отраслью 15:07
В Вологде суд повторно оправдал врача, обвиняемого в смерти ребенка 15:07
Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА - "Спартак" 15:04
Один из самых старых заводов Volkswagen перешел на выпуск электрокаров 15:04
В Новороссийске при пожаре в жилом доме пострадал человек 15:01
Вышел трейлер боди-хоррора "Пляжный домик" 15:00
В Курске младенца подбросили в беби-бокс 15:00
Представитель главы Чечни в ЯНАО впал в кому в Новом Уренгое 14:50
В Нижнем Новгороде начали производить настольные обеззараживатели 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 15:33
Рубрика: Спорт

РПЛ выступила с заявлением о матчах "Оренбурга" и "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Оперативный штаб Российской премьер-лиги рассказал о ситуациях с коронавирусом в "Оренбурге" и московском "Динамо".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
РПЛ отменила снятие команд с турнира за две неявки на матчи

Как сообщила пресс-служба РПЛ, на данный момент в "Оренбурге" десять членов команды находятся на карантине. За ними установлено динамическое наблюдение. Футболисты и другие члены команды, у которых не был выявлен коронавирус, продолжают регулярно сдавать тесты. Все они показали отрицательный результат.

Относительно их допуска к матчу 25-го тура против "Урала" можно будет сказать после получения предписания от местного Роспотребнадзора. Игра должна пройти 1 июля.

Московское "Динамо" после матча против ЦСКА продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с "Сочи", запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Оренбург" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Российская премьер-лига Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
РФ примет участие в международных исследованиях препарата от COVID-19
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей