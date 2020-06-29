РПЛ выступила с заявлением о матчах "Оренбурга" и "Динамо"

Оперативный штаб Российской премьер-лиги рассказал о ситуациях с коронавирусом в "Оренбурге" и московском "Динамо".

Как сообщила пресс-служба РПЛ, на данный момент в "Оренбурге" десять членов команды находятся на карантине. За ними установлено динамическое наблюдение. Футболисты и другие члены команды, у которых не был выявлен коронавирус, продолжают регулярно сдавать тесты. Все они показали отрицательный результат.

Относительно их допуска к матчу 25-го тура против "Урала" можно будет сказать после получения предписания от местного Роспотребнадзора. Игра должна пройти 1 июля.

Московское "Динамо" после матча против ЦСКА продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с "Сочи", запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора.