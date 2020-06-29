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29.06.2020 20:41
Рубрика: В мире

Анн на шее Парижа

К каким последствиям для французской столицы приведет "арбузный альянс"
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Действующий мэр французской столицы социалистка Анн Идальго одержала победу во втором туре муниципальных выборов в Париже, а это значит, что в течение ближайших шести лет она остается на своем месте. За Идальго проголосовали 49,5 процента избирателей, в то время как ее непосредственная конкурентка из правоцентристской партии "Республиканцы" Рашида Дати получила 31,7 голоса.
Расточавшая лучезарные улыбки Идальго заявила, что "парижане сделали выбор в пользу Парижа, где можно свободно дышать". Фото: REUTERS Расточавшая лучезарные улыбки Идальго заявила, что "парижане сделали выбор в пользу Парижа, где можно свободно дышать". Фото: REUTERS
Расточавшая лучезарные улыбки Идальго заявила, что "парижане сделали выбор в пользу Парижа, где можно свободно дышать". Фото: REUTERS

Нет сомнений в том, что успеху Идальго во многом способствовал усилившийся, особенно в связи с коронавирусной пандемией, повышенный интерес французов к проблемам здорового образа жизни и к экологии в целом. Кстати, на этой волне, что стало своего рода сенсацией нынешних выборов в таких крупных городах страны, как Бордо, Страсбург, Лион, к власти пришли представители партии "Европа - Экология - Зеленые". Да и сама социалистка Анн накануне второго тура удачно заключила союз с представителем этой партии Девидом Бельяром, тем самым заручившись поддержкой столичных "ботаников". Такой альянс, а он практиковался и в других городах, местные шутники назвали "арбузным": розовым (цвет французской Соцпартии) внутри и зеленым снаружи.

Фото: iStock
Автомобилисты Парижа заявили, что их хотят "выжить" из города

После оглашения итогов голосования расточавшая лучезарные улыбки Идальго заявила своим сторонникам, собравшимся перед фасадом мэрии, что "парижане сделали выбор в пользу Парижа, где можно свободно дышать", и что "никто из жителей не окажется на обочине".

Надо думать, что упоминание "обочины" было неоднозначно воспринято теми парижанами из числа владельцев автомобилей, которые вот уже не один год подряд испытывают жесткий прессинг со стороны мэра, убежденной в том, что машинам не место на улицах, площадях города на Сене и не только на их проезжей части. Недаром в документе "Манифест для Парижа", обнародованном накануне выборов, тандем Идальго - Бельяр заявил, что мест для парковки авто, и так уже сокращенных, в ближайшие пять лет станет в городе еще в два раза меньше. Запланировано сокращение скоростного лимита до 30 км/час на всей городской территории. К 2024 году будут запрещены машины с дизельным двигателем, а к 2030-му - все остальные за исключением "экологически дружественных" электрокаров и гибридов.

При Анн Идальго частный автопарк Парижа сократился на 19 процентов

Надо отметить, что такой курс, а он был взят Анн Идальго шесть лет тому назад в самом начале ее первого мандата, уже принес свои плоды. За эти годы частный автопарк Парижа сократился на 19 процентов, из которых почти половина пришлась на 2019 год. По городу за это время стало просто невыносимо ездить еще и потому, что усилиями мэрии повсюду перекраивается дорожное полотно. Там, где раньше было два и три ряда для машин, оставляется всего лишь один, а остальное пространство отдается для такси, автобусов и, конечно, велосипедным дорожкам, которыми, судя по всему, скоро будет покрыт весь город. Велосипеды, как и общественный транспорт (метро, трамваи, автобусы на природном газе), - объект особых забот переизбранного на новый срок мэра. По ее инициативе парижанам, решившим приобрести это средство для передвижения с электрическим приводом, обещали субсидии в половину его стоимости (но не более 500 евро).

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