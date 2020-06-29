Сова, Бегемот и фонарь добавят шарма любимым улицам Марка Шагала

Даже с высоты птичьего полета, которую предпочитал провинциальным лабиринтам Витебска мастер авангардного искусства ушедшего столетия Марк Шагал вместе с Беллой, своей утонченной музой, вряд ли бы узнали сегодня очертания своей малой родины. Она за эти годы не только архитектурно помолодела, утверждают краеведы, но и добавила в свои наряды только за эти летние дни более шести тысяч деревьев и почти 290 тысяч цветов.

Но азарт и возможности у городских властей, конечно, на этом не исчерпываются, информирует БЕЛТА. Почти два десятка малых архитектурных форм планируется установить в различных районах седобородого города в этом году, сообщили чиновники. Вспомогательные архитектурные сооружения и декоративные элементы появятся около административных и общественных зданий. Они будут гармонично встроены в пейзажи обновленных городских улиц и скверов.

На площадке около Витебского филиала международного университета "МИТСО", в частности, студентов и профессуру будет привечать остроглазая Сова, а для любимого с детства Бегемота готовится площадка рядом с торговым центром "Гиппо".

Фантазии у дизайнеров всегда бегут впереди эмоций. Они не сомневаются, например, что скамейка "Фонарь с зонтом" придаст дополнительный комфорт и пространству на улице Космонавтов. С помощью малых форм будут оформлены и деревья около железнодорожного вокзала.

Кроме того, при подготовке города к июльскому фестивалю "Славянский базар в Витебске" будет завершена реконструкция и площади Свободы. А к празднику аграриев, столицей которого тоже будет областной центр, здесь уже колдуют над декорациями для сквера около железнодорожного вокзала.

Завершается благоустройство и строительство пешеходных дорожек в парке 1000-летия Витебска, на территории, прилегающей к новым жилым микрорайонам Билево, уточняет агентство. Кроме того, только с начала года удалось доукомплектовать более 20 детских площадок, приобрести около 250 единиц игрового оборудования.

Как уже рассказывал "СОЮЗ", предусмотрено в Витебске и развитие исторической застройки города в районе, где гениальный Марк Шагал провел свои юношеские годы. Здесь и сегодня невозможно пройти равнодушным мимо его памятника, глядя на который восхищаешься точно переданной в скульптуре сущностью его творчества: музыкант в живописи, играющий на струнах души.

А в музейных запасниках тысячелетнего города, согласно данным искусствоведов, собрано около трехсот оригинальных графических работ, включая офорты и акватинты белорусского самородка. Среди них есть и иллюстрации к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", серии цветных литографий на тему "Библия" и цикла "Двенадцать колен Израиля". Гордостью музея считаются и более ста произведений графики европейских мастеров.