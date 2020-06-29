Итак, в эпизоде под названием "Нормальные взрослые люди" (Older Normal People), в котором Мэрианн сыграла Дейрдре О'Кейн, а роль Коннела исполнил Питер МакДональд, мы застаем пару в разгар напряженного разговора о потерянных очках и импровизированном ужине, хотя, как обычно, дело в чем-то совершенно другом. Коннел по-прежнему немногословен и как-то опасно непредсказуем, не теряя при этом робкой невозмутимости, а Мэрианн со свойственной ей порывистостью хочет найти, увидеть в его лице что-то, отвечающее на собственные вопросы. Но вот незадача: все-таки сорок лет спустя спор о тосте с фасолью - это просто спор о тосте с фасолью или инфантилизм, и нет в этом брюзжании ничего из того, от чего перехватывало дыхание и сжималось сердце на протяжении двенадцати эпизодов сериала, когда юные герои на ощупь познавали себя и мир вокруг.

А вот вторая сцена, с участием одного известного актера, на что таинственно намекал Ленни Абрахамсон, удалась на славу. Коннел приходит на исповедь в церковь, где за сеткой конфессионала его внимательно слушает священник в исполнении Эндрю Скотта - редкий кроссовер для телепроектов такого рода, отсылающий ко второму сезону "Дряни" (Fleabag) Фиби Уоллер-Бридж и образу того, в кого героиня влюбилась. Сбивчивая исповедь Коннела и специфические ремарки святого отца (резонирующие с его эмоциональным опытом в "Дряни") прерываются появлением Мэрианн, за чем следует словесная перепалка обоих на глазах обомлевшего священника.

И спасает ситуацию музыка, безыскусная, мальчишеская и искренняя композиция группы Boyzone, одной из многочисленного созвездия музыкальных имен Ирландии девяностых - начала двухтысячных. Трогательная и вместе с тем остроумная сцена, хочется надеяться, поставит точку в проекте - в ней нет завиральности и отсебятины, присущих многим продолжениям законченных произведений, она не претендует на судьбоносность (отсылку с цепочкой к двухминутному "старческому" эпизоду с чистой душой можно игнорировать).

Непреодолимое препятствие, которое исчезает после двух десятков нужных слов. переживается как катарсис и на удивление гармонирует с образами главных героев - настолько же серьезных, насколько и непоследовательных. Остается пуститься в воспоминания от просмотра "Девчонок из Дерри", нескладывающуюся на собственную рефлексию, не обязательно о девяностых, но о минувшем - местами жестоком, местами до одури наивном, но таком настоящем.