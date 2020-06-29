Новости

Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо 16:16
Вышел трейлер боди-хоррора "Пляжный домик" 15:00
Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку" 13:55
Кристина Асмус снова разделась на экране 13:20

Words don't come easily

Журнал
    29.06.2020, 15:56
Текст:   Юлия Авакова
В рамках благотворительного проекта Comic Relief ирландская телерадиокомпания RTÉ выпустила два коротких спецэпизода сериала "Нормальные люди", продолжение экранизации одноименного романа Салли Руни. И, похоже, никакого иного продолжения (в более традиционном формате) сверхпопулярной мелодрамы в обозримом будущем смысла ждать нет, поскольку какой-либо определенной реакции со стороны писательницы по теме не последовало, а разработчики сериала признались, что в ближайшие годы будут заняты съемками экранизации другой ее книги - под названием "Разговоры с друзьями" (Conversations With Friends).
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Итак, в эпизоде под названием "Нормальные взрослые люди" (Older Normal People), в котором Мэрианн сыграла Дейрдре О'Кейн, а роль Коннела исполнил Питер МакДональд, мы застаем пару в разгар напряженного разговора о потерянных очках и импровизированном ужине, хотя, как обычно, дело в чем-то совершенно другом. Коннел по-прежнему немногословен и как-то опасно непредсказуем, не теряя при этом робкой невозмутимости, а Мэрианн со свойственной ей порывистостью хочет найти, увидеть в его лице что-то, отвечающее на собственные вопросы. Но вот незадача: все-таки сорок лет спустя спор о тосте с фасолью - это просто спор о тосте с фасолью или инфантилизм, и нет в этом брюзжании ничего из того, от чего перехватывало дыхание и сжималось сердце на протяжении двенадцати эпизодов сериала, когда юные герои на ощупь познавали себя и мир вокруг.

А вот вторая сцена, с участием одного известного актера, на что таинственно намекал Ленни Абрахамсон, удалась на славу. Коннел приходит на исповедь в церковь, где за сеткой конфессионала его внимательно слушает священник в исполнении Эндрю Скотта - редкий кроссовер для телепроектов такого рода, отсылающий ко второму сезону "Дряни" (Fleabag) Фиби Уоллер-Бридж и образу того, в кого героиня влюбилась. Сбивчивая исповедь Коннела и специфические ремарки святого отца (резонирующие с его эмоциональным опытом в "Дряни") прерываются появлением Мэрианн, за чем следует словесная перепалка обоих на глазах обомлевшего священника.

И спасает ситуацию музыка, безыскусная, мальчишеская и искренняя композиция группы Boyzone, одной из многочисленного созвездия музыкальных имен Ирландии девяностых - начала двухтысячных. Трогательная и вместе с тем остроумная сцена, хочется надеяться, поставит точку в проекте - в ней нет завиральности и отсебятины, присущих многим продолжениям законченных произведений, она не претендует на судьбоносность (отсылку с цепочкой к двухминутному "старческому" эпизоду с чистой душой можно игнорировать).

Непреодолимое препятствие, которое исчезает после двух десятков нужных слов. переживается как катарсис и на удивление гармонирует с образами главных героев - настолько же серьезных, насколько и непоследовательных. Остается пуститься в воспоминания от просмотра "Девчонок из Дерри", нескладывающуюся на собственную рефлексию, не обязательно о девяностых, но о минувшем - местами жестоком, местами до одури наивном, но таком настоящем.

Новости

Николай Басков обозначил требования к своей будущей жене 12:25
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 28.06.2020
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 28.06.2020
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 28.06.2020
Актер фильмов Marvel жестко раскритиковал "Черную пантеру" за расизм 28.06.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
У второго сезона "Пацанов" появились трейлер и дата премьеры 27.06.2020
Авторы "Соника в кино" снимут сериал по лучшей игре 2019 года 26.06.2020
Ведущей "Адской кухни" Ивлев развелся после 23 лет брака 26.06.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Премьеру "Довода" Кристофера Нолана опять перенесли 26.06.2020
Вышел первый трейлер сериала "О дивный новый мир" 26.06.2020
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 25.06.2020
⧣ Ирландия
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 25.06.2020
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечения "Гарри Поттером" 22.06.2020
Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении 09.06.2020