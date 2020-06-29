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29.06.2020 22:09
Рубрика: Спорт

Совсем обнаглели

ВАДА и американцы разругались
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) резко выступило против Офиса при Белом доме Национального контроля за политикой по контролю над наркотиками США. Бюро угрожает прекратить финансирование ВАДА, если агентство не проведет серьезные реформы внутри организации.
Фото: Marc BRAIBANT / AFP Фото: Marc BRAIBANT / AFP
Фото: Marc BRAIBANT / AFP

Такая позиция американцев совсем не нова. Штаты в самый пик пандемии прекратили платить взносы во Всемирную организацию здравоохранения, обвинив ВОЗ во всех смертных. А теперь Бюро при Белом доме обратилось в Конгресс США с таким же предложением, касающимся и ВАДА. Настоящая причина: любая международная структура, не выполняющая требований американской стороны, тут же лишается ее поддержки. Уж, казалось бы, именно ВАДА, которая всегда угодливо стремится прийти на помощь американским спортсменам, пойманным на допинге, должна пользоваться благосклонностью одного из главных своих "доноров". Однако не угодила даже и она. Американцы обвинили Агентство в том, что Штаты плохо представлены в его руководящих органах.

Бывший член рабочей группы WADA дисквалифицирован за допинг

Бюро при Белом доме выдвинуло новое требование. Представительство страны в руководстве ВАДА должно быть пропорционально взносу, вносимому каждым государством в кассу. Но это уже наглость - и в Международных спортивных организациях невиданная. Ведь в таком случае страна, или лица ее представляющие, может просто покупать места в руководстве. И этого оказалось уже чересчур даже для ВАДА с ее новым послушным президентом поляком Витольдом Банькой.

Тут не хочется проявлять чрезмерное сочувствие и к ВАДА, организации исключительно консервативной, закостенелой в своих давно выработанных и, возможно, устаревших устоях. Но и американцы превзошли сами себя в требованиях и претензиях. ВАДА, так хочется надеяться, еще может измениться. А вот ее некогда щедрые спонсоры - уже никогда.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA Допинговые скандалы

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