Постановление губернатора Ставропольского края от 26 июня 2020 года № 269 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Приложение к постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2020 года № 269

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В пункте 2:

1.1. В абзаце первом слова "до 01 июля 2020 года" заменить словами "на период действия режима повышенной готовности, введенного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" (далее - режим повышенной готовности)".

1.2. Подпункт 2.1 после слов "а также оказание соответствующих услуг" дополнить словами "(за исключением услуг, оказываемых зоопарками)".

1.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Оказание услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, учреждениями культуры, за исключением оказания услуг с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления, и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению соответствующих видов деятельности:

2.3.1. Музеями, выставочными залами - по показу выставок, экспозиций и экскурсионному обслуживанию индивидуальных посетителей либо групп посетителей численностью до 10 человек при проведении экскурсий на открытом воздухе.

2.3.2. Библиотеками - по обслуживанию пользователей библиотек в режиме абонемента, а также с предоставлением читальных залов при условии обеспечения одновременного нахождения в читальном зале не более 1 человека на 4 кв. метрах площади читального зала.".

2. В абзаце первом пункта 5 слова "до 01 июля 2020 года" заменить словами "в период действия режима повышенной готовности".

3. В пункте 6:

3.1. В абзаце первом слова "до 01 июля 2020 года" исключить.

3.2. Подпункт 6.1 после слова "Граждан" дополнить словами "в период действия режима повышенной готовности".

3.3. Подпункт 6.2 после слова "Граждан" дополнить словами "в период действия режима повышенной готовности".

3.4. Подпункт 6.3 дополнить словами "в период с 26 июня по 09 июля 2020 года включительно".

3.5. Подпункт 6.4 после слова "прибывающих" дополнить словами "в период действия режима повышенной готовности".

4. В пункте 12:

4.1. В абзаце первом слова "до 01 июля 2020 года" заменить словами "до особого распоряжения".

4.2. Подпункт 12.2 признать утратившим силу.

5. В пункте 15:

5.1. В подпункте 15.1 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 15 июля 2020 года включительно".

5.2. В подпункте 15.2 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно".

5.3. В подпункте 15.3 слова "не позднее 30 июня 2020 года" заменить словами "не позднее 15 июля 2020 года".

6. В пункте 16:

6.1. В подпункте 16.1 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 15 июля 2020 года включительно".

6.2. В подпункте 16.2 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно".

6.3. В подпункте 16.3 слова "не позднее 30 июня 2020 года" заменить словами "не позднее 15 июля 2020 года".

7. В подпункте 23.5 слова "до 01 июля 2020 года" заменить словами "на период действия режима повышенной готовности".

8. В пункте 24 слова "до 01 июля 2020 года" заменить словами "в период действия режима повышенной готовности".







