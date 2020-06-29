Указ губернатора Тульской области от 29 июня 2020 года № 71 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 25.06.2020 № 71-00-01/08-5532-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункты 1.1-1.3 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области по 3 июля 2020 года:

проведение деловых, культурных, зрелищных, публичных .и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме и деятельности объектов, осуществляющих использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание (зоопарков);

деятельность развлекательных и досуговых организаций (для любой возрастной категории), в том числе ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, батутных центров, квест-комнат;

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме или на открытом воздухе;

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок.

1.2. Отменить до 31 августа 2020 года проведение:

заездов организованных групп детей в загородные оздоровительные, санаторные оздоровительные и палаточные лагеря на территории Тульской области, кроме заездов в санаторные оздоровительные лагеря по типу "мать и дитя";

лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха в образовательных организациях, кроме лагерей с дневным пребыванием на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области и государственных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области (с круглосуточным пребыванием детей).

1.3. Временно приостановить на территории Тульской области по 3 июля 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли.

Ограничения, установленные настоящим, подпунктом, не распространяются на:

работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том, числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

объекты розничной торговли цветочной продукцией;

объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 800 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы);

работу магазинов по продаже строительных материалов;

работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 800 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза;

2) подпункт 1.6 пункта 1 указа дополнить абзацем 4 следующего содержания:

"Требования, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на обучающихся по основным образовательным программам среднего общего образования при участии их в государственной итоговой аттестации на территории Тульской области в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.";

3) подпункт 2.1 пункта 2 указа изложить в новой редакции:

"2.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим, самоизоляции с 15 по 22 июня 2020 года и с 23 по 30 июня 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям предприятий (организаций), руководителям органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области, членам избирательных комиссий в Тульской области, работникам медицинских организаций независимо от форм собственности, работникам учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания и центров занятости населения с их письменного согласия, работникам предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства с их письменного согласия, работникам организаций федеральной почтовой связи с их письменного согласия, а также иным лицам, установленным указом Губернатора Тульской области.

Режим самоизоляции должен соблюдаться по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

4) абзац 2 пункта 6 указа изложить в новой редакции:

"Предоставление государственных и иных услуг, оказываемых органами записи актов гражданского состояния на территории Тульской области, осуществляется преимущественно в электронном виде. Государственная регистрация заключения брака осуществляется, в том числе в торжественной обстановке.";

5) дополнить указ пунктом 7 следующего содержания:

"7. Возобновить оказание услуг музеями, музеями-заповедниками и библиотеками.", соответственно изменив нумерацию пунктов;

6) пункт 8 указа изложить в новой редакции:

"8. Установить, что организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, деятельность которых разрешена, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом по Тульской области в соответствующих сферах деятельности.

Несоблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями требований и рекомендаций, указанных в абзаце первом Настоящего пункта, является основанием для приостановления их деятельности в соответствии с действующим законодательством.".

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Тульской области от 22 июня 2020 года № 70 "Об особенностях применения указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 при проведении 24 июня 2020 года в городе-герое Туле военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".

3. Указ вступает в силу с 29 июня 2020 года. Действие подпункта 3 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







