Ускоренное строительство трассы в Китай не вызовет ее удорожание

После завершения строительства ЦКАД основным проектом "Автодора" будет строительство трассы Европа - Западный Китай.

При этом из-за предложения ускорить строительство дороги почти в два раза удорожания проекта не ожидается, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы нашли технические решения для удешевления строительства. Стараемся уложиться в бюджет", - сказал он.

При этом Хуснуллин отметил, что строительство трассы осложняется многочисленными пересечениями с инженерными сетями - насчитывается около 870 таких точек. "Сколько будут стоить эти перекладки, мы пока не знаем, но найденное решение позволяет нам с уверенностью говорить, что это будет дешевле, чем мы делали это раньше. Поэтому мы действительно хотим за 4 года уложиться и построить эту трассу", - сказал вице-премьер.

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что традиционно, чем дольше строится объект, тем дороже он становится. Поэтому логично, что если строительство трассы в Западный Китай будет ускорено - основные участки построены уже в 2024 году, то речь о том, что эта дорога будет дешевле, вполне справедлива, отметил министр.

Кроме того, сейчас идут активные переговоры с потенциальными инвесторами в строительство этой автодороги. "Такого рода консорциумы как раз формируются", - сказал Дитрих.