Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.06.2020 10:42
Рубрика: Инфраструктура

Ускоренное строительство трассы в Китай не вызовет ее удорожание

Текст: Марина Трубилина
После завершения строительства ЦКАД основным проектом "Автодора" будет строительство трассы Европа - Западный Китай.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом из-за предложения ускорить строительство дороги почти в два раза удорожания проекта не ожидается, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы нашли технические решения для удешевления строительства. Стараемся уложиться в бюджет", - сказал он.

Фото: Александр Корольков/РГ
Запущен 23-километровый участок ЦКАД в районе Звенигорода

При этом Хуснуллин отметил, что строительство трассы осложняется многочисленными пересечениями с инженерными сетями - насчитывается около 870 таких точек. "Сколько будут стоить эти перекладки, мы пока не знаем, но найденное решение позволяет нам с уверенностью говорить, что это будет дешевле, чем мы делали это раньше. Поэтому мы действительно хотим за 4 года уложиться и построить эту трассу", - сказал вице-премьер.

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что традиционно, чем дольше строится объект, тем дороже он становится. Поэтому логично, что если строительство трассы в Западный Китай будет ускорено - основные участки построены уже в 2024 году, то речь о том, что эта дорога будет дешевле, вполне справедлива, отметил министр.

Кроме того, сейчас идут активные переговоры с потенциальными инвесторами в строительство этой автодороги. "Такого рода консорциумы как раз формируются", - сказал Дитрих.