В Калифорнии из-за коронавируса закроют бары

Еще в одном американском штате начали закрывать бары из-за коронавируса SARS-CoV-2. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принял соответствующее решение. Ранее о закрытии увеселительных заведений объявили власти Флориды. Аналогичные ограничения были введены неделю назад в Техасе. Как сообщает РИА Новости, 29 июня бары закроют во многих городах Калифорнии, в том числе Лос-Анджелесе, Сакраменто, Санта-Барбаре.

Напомним, 26 июня в США выявили рекордное количество заразившихся новым коронавирусом - 40 тысяч 870 человек. В 16 штатах эпидобстановка неблагоприятная. Наиболее тяжелая ситуация - в Аризоне, Техасе, Флориде. В Калифорнии выявлено 211 тысяч 243 случая заражения SARS-CoV-2, при этом за сутки прирост составил 4810 (+2,3%). В штате от COVID-19 скончались 5 тысяч 905 человек.