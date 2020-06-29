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Текст:   Марина Трубилина 
16:23 29.06.2020

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - воду, газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного "порога".
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Некоторые регионы решили отложить изменение отдельных тарифов или повышать их незначительно. По данным НП "ЖКХ Контроль", в Иркутской области отложено изменение тарифов на водоснабжение, капремонт и вывоз мусора, в Рязанской области - на капремонт, вывоз мусора и газоснабжение. Ниже предельного уровня поднимут тарифы в Алтайском и Камчатском краях, Астраханской, Курской областях и ряде других регионов.

В последние недели обсуждалась единая "заморозка" тарифов на ЖКУ по всей России из-за пандемии, однако никакого решения пока принято не было. Из-за снижения собираемости платежей на 10-15 процентов выпадающие доходы отрасли за период пандемии оцениваются в 70-80 млрд рублей, отмечал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Если не будет индексации, то только по воде и теплу выпадающие доходы могут составить, по его словам, около 300 млрд рублей. Платежная дисциплина пока не вернулась к докризисному уровню, отмечают в Минстрое. При этом прогнозировалось более существенное сокращение собираемости платежей, которого удалось избежать.

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