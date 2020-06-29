Вьетнам проверит дипломы 27 пакистанских летчиков

Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков, работающих в местных авиакомпаниях. На этот шаг власти станы пошли в связи с недавно разразившимся в Пакистане скандалом: выяснилось, что около 300 пилотов пассажирских самолетов не проходили обучение в училищах, а просто купили дипломы. Теперь Ханой намерен проверить тех пакистанцев, что работают во вьетнамских авиакомпаниях.

По словам главы Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханга, решение об отстранении пилотов было принято на прошлой неделе. Он заверил, что если проверка подтвердит подлинность дипломов, что они были получены законным путем, летчиков восстановят в должностях.

Напомним, скандал в Пакистане разразился после катастрофы в Карачи, унесшей жизни 97 человек. В рамках расследования выяснилось, что около 30 процентов пилотов внутренних авиалиний летали по фальшивым лицензиям.