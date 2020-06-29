Указ губернатора Владимирской области от 29 июня 2020 года № 182 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 приложения № 1 к Указу исключить.

1.2. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктом 8 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 29.06.2020 № 182

8. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность санаторно- курортных организаций при условии: - наличия лицензии на медицинскую деятельность; - оказания санаторно-курортных услуг только жителям региона; работы объектов общественного питания, находящихся в санаторно-курортных организациях, только для проживающих в них лиц; соблюдения требований санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15; соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2020 МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санитарно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" 86.90.4







