Водители стали чаще гонять на дорогах из-за коронавируса

Коронавирус и самоизоляция сделали магистрали менее оживлёнными, но это привело к повышению летальных исходов в результате аварий: водители, пользуясь дорожной обстановкой, разгоняются больше положенного и не всегда могут справиться с ситуацией.

Как сообщает Autoblog, по итогам апреля в Нью-Йорке соотношение аварий со смертельным исходом и всех ДТП выросло на 167% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Чикаго ещё больше - 292%. В Мадриде статистика тоже неутешительная: уровень аварий с летальным исходом вырос на 470%.

При этом общее количество аварий уменьшилось до 4 103 случаев против 16 808 в 2019-ом. Число смертельных ДТП тоже уменьшилось - примерно на 35%, но количество таких столкновений на тысячу случаев выросло - с 1.2 до 3.2.

Также наблюдается рост правонарушений, связанных с превышением скорости, причём экстремальным. Как сказал Харви Миллер, директор центра городского и регионального наблюдения при Университете штата Огайо, "трафик выполняет отличную регуляторную функцию". Также аналогичные проблемы с повышением числа водителей, допускающих серьёзное превышение скорости, были выявлены в Австралии, Бельгии, Дании.

"Когда два автомобиля сталкиваются на скорости 20 миль в час, то это приводит к мятым крыльям и разбитому бамперу, - говорит Джо Катруфо, представитель компании "Транспортные альтернативы", занимающейся повышением безопасности дорожного движения на улицах Нью-Йорка, - но когда два автомобиля врезаются друг в друга на скорости 40 миль в час, то это приводит к похоронам".