Волонтеры СУЭК приняли участие в акции #МыВместе

В ходе видеоконференции, которую Владимир Путин провел с волонтерами общероссийской акции #МыВместе, глава государства тепло поблагодарил участников движения, оказывающих помощь согражданам в условиях пандемии коронавируса. Среди более чем 118 тысяч неравнодушных сердец, участников акции, несколько сотен - это волонтеры СУЭК из восьми регионов нашей страны, где работают предприятия компании.

Как отметил президент, "в такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит главным, решающим фактором в борьбе с опасной инфекцией. И в период эпидемии слова "мы вместе" стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили - в больших или малых городах, на селе или труднодоступных территориях".

Волонтеры СУЭК с вдохновением восприняли слова благодарности от главы государства. Специалист по социальной работе шахтоуправления "Талдинское-Западное" СУЭК-Кузбасс Анастасия Кудачинова говорит: "Мы стали волонтерами по зову души и гордимся тем, что помогаем людям. Но всегда приятно, когда твой труд замечают и отмечают".

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. Компания Андрея Мельниченко не только является официальным партнером проекта, но и всячески поддерживает работу волонтеров во всех регионах присутствия в Сибири и на Дальнем Востоке.

Молодежь предприятий СУЭК присоединилась к акции Общероссийского народного фронта с самого момента ее старта. За три самых сложных месяца сделано поразительно много. Всех проведенных целенаправленных акций перечислить невозможно, но вот только некоторые из них: #СпасибоВрачам; передача средств индивидуальной защиты врачам скорой помощи, пенсионерам, многодетным семьям; #Наши люди; "Испеки пирог и скажи спасибо"; для тех, кто в "красной зоне"; помощь региональному штабу акции #МыВместе; "Витамины для иммунитета"; "Поколению победителей"; онлайн-няня; онлайн-учитель; мастер-класс онлайн; информационная помощь; помощь в быту пенсионерам; помощь социальным работникам; волонтеры-доноры; компьютеры для школьников; фотовыставка "Герои нашего времени" и многие другие. И за каждой из этих акций - живое участие, труд, силы и души их участников - отзывчивых, неравнодушных и небезразличных людей.

Добровольцы СУЭК уже передали пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, медикам тысячи продуктовых наборов, фруктовых и витаминных корзин, обеспечили медиков сотнями обедов. Нуждающимся передают в дар канцелярские товары, наборы для творчества и развивающие игры для ребятишек из многодетных семей. И волонтеры не собираются останавливаться на достигнутом.

Вот что сказала Анна Королёва, ведущий инженер по горным работам разреза "Березовский" СУЭК-Красноярск: "Хочется делать добрые дела, помогать людям, тем более, если есть такая возможность и время. Мы оказываем адресную помощь ветеранам, людям старше 65 лет и многодетным семьям. Недавно были у семьи, в которой девять детей. Девять, только представьте, как маме трудно!"

Зная, насколько важна и моральная поддержка, волонтеры СУЭК, дети угольщиков в рамках акции #СпасибоВрачам пишут искренние письма благодарности медикам, публикуют очерки о работе местных врачей в соцсетях. Страна должна знать своих героев! Именно поэтому в поликлинике города Назарово в Красноярском крае силами волонтеров была даже открыта фотовыставка, отражающая будни медиков всех отделений назаровской больницы в эти непростые месяцы. На снимках есть и герои очерков, подготовленных ребятами из трудовых отрядов СУЭК. Подростки в течение двух месяцев писали истории о медиках, спасающих жизни и здоровье пациентов в период пандемии.

Очень значимо, что все это - не разовые мероприятия, а постоянная поддержка. Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, много лет проработавший начальником краевого госпиталя для инвалидов Отечественной войны, подчеркивает важность именно системной помощи, которую оказывает СУЭК. По его словам, это особенно важно для людей, которые находятся на передовой борьбы с инфекциями, приходят к больным с COVID-19 первыми, в любое время суток.

"Спасибо угольщикам - они первые, кто откликнулся и пришел на помощь медикам в этой сложной ситуации в стране", - подтверждает и главный врач Шарыповской городской больницы Петр Никитин.

Не забывают молодые активисты и про важность повышения осведомленности о мерах борьбы с инфекцией: они готовят и публикуют в социальных сетях видеоролики, онлайн-инструкции о безопасном поведении в период пандемии коронавируса.

Добровольцы СУЭК внедрили и онлайн-волонтерство. Молодые специалисты и участники трудовых отрядов взяли на себя роль онлайн-нянь: для малышей из многодетных семей, детских домов и дежурных детских садов они записали видеосказки. Для ребят школьного возраста - стали онлайн-репетиторами. Волонтеры помогали младшеклассникам делать уроки.

Кроме занятий с младшими школьниками, молодежь СУЭК предложила свою помощь в консультировании старшеклассников по подготовке к ЕГЭ. В компании запустили горячую линию по вопросам организации технического процесса обучения. Волонтеры помогают разнообразить досуг своих сверстников и через творческие мастер-классы в режиме онлайн.

Заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Марина Смирнова говорит: "Волонтеры СУЭК никогда не оставались в стороне от важных для своих городов и всей страны событий, тем более активисты-угольщики не могут бездействовать сегодня, когда риску подвергаются здоровье и жизнь их земляков".

Деятельность волонтеров СУЭК оказалась такой заметной и полезной, что в адрес молодых добровольцев поступили уже более 400 благодарственных отзывов и от простых жителей регионов, и от муниципальных руководителей, и от глав регионов. Отзывчивость и готовность волонтеров приходить на помощь находит искренний отклик.

Губернатор Александр Усс размышляет о традициях: "У нас в свое время были "тимуровцы", и вот эти старые, забытые формы мы должны возобновлять. Мы все должны стремиться внести свой посильный вклад в преодоление этой сложной ситуации".

А председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева отмечает массовость движения: "Нам приятно, что к акции "Мы вместе" подключается все больше неравнодушных людей, появляются новые формы работы и поддержки. Волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается, дарят радость и хорошее настроение. Мы видим, что они делают это искренне, с открытым сердцем и любовью к людям".

"Мы просто делаем доброе дело, - говорит Арина Бурдакова, преподаватель Центра подготовки и развития персонала АО "СУЭК-Кузбасс". - Пенсионерам вообще нужна помощь молодого поколения: сходить в аптеку, доставить продукты. А в период пандемии, когда каждый выход в магазин, в аптеку может быть связан с опасностью заразиться, такая подмога важна вдвойне. Конечно, уставали - адресов много, в разных районах города. Но когда слышишь искренние слова благодарности от людей - силы прибавляются".

Помогать и поддерживать - это свойство характера сильных людей. Дел у добровольцев много. В шахтерских городах и поселках волонтеры СУЭК в условиях самоизоляции присоединились к акциям в честь празднования Дня Победы и Парада Победы, Дня России, почтили вместе со всей страной память павших в День Памяти и Скорби. Вместе с коллегами и ветеранами угольной отрасли они высадили "Сад Победы". В праздничный день по телефону поздравили ветеранов, для них были организованы персональные Парады Победы под окнами их домов.

О качестве, креативности и активности работы волонтеров СУЭК свидетельствует и тот факт, что Красноярский край, например, по итогам акций, приуроченных к памятным датам, занял первое место в Сибирском федеральном округе и третье место по России.

Завершая встречу с участниками движения #МыВместе Владимир Путин сказал: "Всегда, при любых обстоятельствах, в любых ситуациях мы с вами должны оставаться людьми, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями, всё преодолеем, решим поставленные задачи. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе." И волонтеры СУЭК - прекрасный пример такой взаимовыручки.