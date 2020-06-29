ВОЗ: В мире разрабатывается 133 вакцины от коронавируса

В настоящее время в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Об этом проинформировал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Сейчас есть 133 кандидатные вакцины, большинство из них находятся на стадии клинических испытаний", - сообщил Райан. Он выразил надежду, что хотя бы одна из них будет одобрена для повсеместного использования. Пока же власти различных стран продолжают бороться с вирусом путем прерывания его распространения от человека к человеку.

Представитель ВОЗ также отметил, что каждый политик должен задать себе вопрос, достаточно ли он делает, чтобы остановить вирус. Использование же этой темы для идеологического противостояния Райан считает неприемлемым.

Между тем пандемия коронавируса ускоряется, и до ее завершения еще далеко. "Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению", - отметил со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, многие страны достигли прогресса в борьбе с коронавирусом, что позволило им ослабить ограничения ради восстановления экономик и социальной жизни, однако это привело к увеличению новых случаев COVID-19. "На глобальном уровне пандемия ускоряет свое развитие", - заявил глава ВОЗ, добавив, что люди остаются уязвимыми для вируса.

Он рассказал, что на этой неделе эксперты проведут совещание, чтобы оценить прогресс в исследованиях коронавируса, создании лекарства и выработать приоритетные направления в борьбе с COVID-19. Гебрейесус отметил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции, в этой дате число заразившихся превысило 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались от вызванных осложнений. За минувшие полгода, по его словам, страны проявили не только солидарность в борьбе с вирусом, но и политизировали медицинскую проблему, что только мешает выходу из кризиса.