ВОЗ: В мире разрабатывается 133 вакцины от коронавируса

Новости

Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с днем рождения 20:25
Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре 20:00
Небензя: Объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами 19:51
Депутат МГД Николаева предложила создать программу лояльности для жителей домов вблизи кварталов реновации 19:49
Затопление катамарана с 30 пассажирами под Владимиром попало на видео 19:44
Депутат МГД Герасимов отметил важность отстаивания интересов несовершеннолетних 19:39
С 10 июля возобновятся перевозки в Крым по "единому билету" 19:22
Под Владимиром семью спасли из тонущего в реке автомобиля 19:14
Audi отзовет в России почти 400 автомобилей 19:14
Boeing намерен вернуть 737 MAX на авиарынок 19:10
Росстат: Безработица в мае составила 6,1% 19:09
Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах 18:52
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото 18:49
Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве 18:45
Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд 18:41
Дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате зарплаты направлено в суд 18:41
В Костроме осудили банду "магов"-мошенников 18:35
Сова, Бегемот и фонарь добавят шарма любимым улицам Марка Шагала 18:15
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода 18:03
40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов 17:55
В Заполярье на 360 перекрестках появятся камеры с распознаванием лиц 17:54
При пожаре во владимирском драмтеатре пострадал человек 17:52
Матч Лиги наций Венгрия - Россия может пройти на "Пушкаш-Арене" 17:33
Путин и Лукашенко проведут переговоры 17:33
Новая Lada Vesta: какой она может быть 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 20:12
Рубрика: В мире

ВОЗ: В мире разрабатывается 133 вакцины от коронавируса

Текст: Юрий Когалов
В настоящее время в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Об этом проинформировал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Сейчас есть 133 кандидатные вакцины, большинство из них находятся на стадии клинических испытаний", - сообщил Райан. Он выразил надежду, что хотя бы одна из них будет одобрена для повсеместного использования. Пока же власти различных стран продолжают бороться с вирусом путем прерывания его распространения от человека к человеку.

Фото: iStock
Медики сообщили о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19

Представитель ВОЗ также отметил, что каждый политик должен задать себе вопрос, достаточно ли он делает, чтобы остановить вирус. Использование же этой темы для идеологического противостояния Райан считает неприемлемым.

Между тем пандемия коронавируса ускоряется, и до ее завершения еще далеко. "Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению", - отметил со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, многие страны достигли прогресса в борьбе с коронавирусом, что позволило им ослабить ограничения ради восстановления экономик и социальной жизни, однако это привело к увеличению новых случаев COVID-19. "На глобальном уровне пандемия ускоряет свое развитие", - заявил глава ВОЗ, добавив, что люди остаются уязвимыми для вируса.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Выявлена опасная реакция на вакцину от коронавируса

Он рассказал, что на этой неделе эксперты проведут совещание, чтобы оценить прогресс в исследованиях коронавируса, создании лекарства и выработать приоритетные направления в борьбе с COVID-19. Гебрейесус отметил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции, в этой дате число заразившихся превысило 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались от вызванных осложнений. За минувшие полгода, по его словам, страны проявили не только солидарность в борьбе с вирусом, но и политизировали медицинскую проблему, что только мешает выходу из кризиса.

В мире Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
Что дает Беларуси и России подписание соглашения о взаимном признании виз