Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.06.2020 09:05
Рубрика: Легковые авто

Женевский автосалон может уйти в небытие

Текст: Константин Руссов
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

В этом году крупнейшее международное мотор-шоу в Женеве было отменено по причине вспышки коронавируса и введения ограничительных мер. Это ожидаемо повлекло за собой ряд финансовых проблем, и если организаторы не найдут решение до осени, то с автосалоном можно прощаться навсегда.

Об этом в интервью La Tribune de Genève заявил директор автомобильной выставки Сандро Мескита. По его словам, ситуация близка к катастрофической.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Что порой продают дилеры в trade-in. Или как не купить премиум-"ведро"

"Если мы не найдём выхода из неё до сентября, то не останется другого решения, кроме как ликвидироваться: выставить на продажу наши активы, в том числе бренд и акции Palexpo SA".

Palexpo - крупный выставочный павильон в Женеве, на территории которого проходит автосалон. Здания принадлежат государству, а половина самой компании принадлежит частному фонду.

В мае от лица фонда был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось об обращении к правительству кантона Женева с просьбой предоставления кредита. Однако фонд посчитал условия неприемлемыми и "противоречащими уставу" и отказался от финансовой поддержки.

Противоречия заключались в том, что Госсовет предложил условия, согласно которым выставка будет передана на аутсорсинг. К тому же, ещё неизвестно, будет ли проводиться выставка в 2021 году. В настоящее время на официальном сайте автосалона указаны даты проведения с 4 по 14 марта 2021 года.

Также в сообщении Фонда отмечается, что есть поддержка от основных экспонентов выставки, которые рекомендуют проводить её в 2022-ом.