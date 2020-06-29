Женевский автосалон может уйти в небытие

В этом году крупнейшее международное мотор-шоу в Женеве было отменено по причине вспышки коронавируса и введения ограничительных мер. Это ожидаемо повлекло за собой ряд финансовых проблем, и если организаторы не найдут решение до осени, то с автосалоном можно прощаться навсегда.

Об этом в интервью La Tribune de Genève заявил директор автомобильной выставки Сандро Мескита. По его словам, ситуация близка к катастрофической.

"Если мы не найдём выхода из неё до сентября, то не останется другого решения, кроме как ликвидироваться: выставить на продажу наши активы, в том числе бренд и акции Palexpo SA".

Palexpo - крупный выставочный павильон в Женеве, на территории которого проходит автосалон. Здания принадлежат государству, а половина самой компании принадлежит частному фонду.

В мае от лица фонда был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось об обращении к правительству кантона Женева с просьбой предоставления кредита. Однако фонд посчитал условия неприемлемыми и "противоречащими уставу" и отказался от финансовой поддержки.

Противоречия заключались в том, что Госсовет предложил условия, согласно которым выставка будет передана на аутсорсинг. К тому же, ещё неизвестно, будет ли проводиться выставка в 2021 году. В настоящее время на официальном сайте автосалона указаны даты проведения с 4 по 14 марта 2021 года.

Также в сообщении Фонда отмечается, что есть поддержка от основных экспонентов выставки, которые рекомендуют проводить её в 2022-ом.