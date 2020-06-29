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29.06.2020 12:00
Рубрика: Российский автопром

"Живое ископаемое": японец провел тест-драйв УАЗ "Хантер"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bestcarweb.jp Фото: www.bestcarweb.jp
Фото: www.bestcarweb.jp

В Японии УАЗы очень любят, да что там любят - есть целый культ "Буханок". Японцам нравятся простота конструкции, неприхотливость и то, что всё приходится делать руками: никаких ассистентов включения света или климат-контроля. Приводим основные тезисы тест-драйва УАЗ "Хантер" от японского коллеги из журнала The Best Car.

Фото: скриншот с youtube.com
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"Большинство читателей спросят меня, что это такое? Это УАЗ от российского производителя автомобилей, история которого насчитывает более 80 лет. Я знаю, есть энтузиасты, знающие УАЗы по фургонам, но на этот раз у меня в руках руль ещё более редкой модели.

Начну с места водителя: всё предельно просто. И смотрите - тут нет тахометра! Двигатель я запустил с первого раза, и он работает довольно тихо. Сиденье очень жёсткое… это как сидеть на скамейке в парке, подложив подушку, но нельзя не отметить, что при этом осанка сохраняется в правильном положении.

Фото: www.bestcarweb.jp

Работа коробки передач, их переключение, напоминает раллийные автомобили, и это чертовски здорово! Плавная работа двигателя, лёгкое и непринуждённое ускорение, и совершенно не возникает ощущения, что ты управляешь "крокодилом" весом 1.8 тонны.

Рессорная подвеска, на удивление, не так плоха, а после пяти минут поездки и вовсе забываешь о дискомфорте от жёстких сидений. Обзорность шикарная, чувство габаритов автомобиля приходит достаточно быстро.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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"Хантер" очень компактный, но при этом он выглядит очень мощно и мужественно. Это говорю вам я, владелец 18-летнего Jeep Wrangler.

Что если мне поменяет мой автомобиль на русский внедорожник? Нет, я не могу этого сделать… Он произведён в России. В общем, я не говорю, что я хочу это сделать, но я намерен это сделать… Чёрт! Во мне борются два чувства: ошеломление и зависть. "Хантер" - автомобиль, который потребует от вас железной мужской воли. И хорошего заработка, потому что цена на него - 3.5 миллиона йен (2.3 миллиона рублей)".

Фото: www.bestcarweb.jp
#УАЗ