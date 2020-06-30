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30.06.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Audi провела плановое обновление кроссовера Q5

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi Q5 нового модельного года официально представлен. И это пример того, как небольшие изменения могут в значительной мере изменить восприятие модели.

Фото: www.instagram.com/lada.online/
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Рестайлинг внешности нельзя назвать масштабным, но его нельзя не заметить. Вопреки моде на увеличение решётки радиатора "ку-пятый" получает уменьшенную решётку радиаторов, у неё фирменное количество углов - восемь, а не шесть, как у предшественника.

Кроссовер также получил новые передний бампер, фары, которые в топовых версиях матричные, задние фонари на органических светодиодах - это тоже прерогатива дорогих версий исполнения, увеличенные воздухозаборники с треугольными вставками. Задний бампер остался практически нетронутым - изменились лишь вставка диффузора и оформление выхлопной системы.

Фото: Пресс-служба Audi.

Обновлённый Q5 оснастили новой мультимедиа MMI с экраном увеличенной до 10.1 дюйма диагональю, она понимает голосовые команды и имеет обратную акустическую связь.

Фото: скриншот с youtube.com
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Моторная гамма не изменилась, но дизель 2.0 TDI, доступный в вариантах форсировки 163, 190 и 204 л.с., теперь комплектуется 12-вольтным стартер-генератором, который помогает снизить расход топлива (0.3 литра с "сотни" в смешанном цикле) и уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Сохранили топовый 3-литровый V6 мощностью 231 л.с., но и он не без помощника - стартер-генератора на 48 вольт.

Бензиновый 2.0 TFSI пока доступен в мощности 245 л.с., в будущем у него появится ещё одна версия. Для Европы бензиновые моторы тоже снабдили электродовеском (12В).

Также в строю остались подзаряжаемые гибриды мощностью 299 и 367 л.с.

Старт европейских продаж Audi Q5 2021 модельного года намечен на осень. Цена - 48 700 евро, что больше прежнего прайса почти на 3 тысячи. В России новинка может появиться в первом квартале следующего года. В настоящее время дореформенная версия стоит от 3 389 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi