ЦИК: Онлайн-голосование оказалось востребованным в регионах

В Центризбирком поступает множество звонков из разных регионов страны от граждан, которые хотели бы принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Оказалось, что электронное голосование набирает популярность на территории всей страны, со всех уголков страны задают один и тот же вопрос - почему только Москва и Нижегородская область участвуют?", - сказала она во вторник в информационном центре ЦИК. В Центризбиркоме не ожидали такой реакции, призналась глава комиссии.

"Видимо, нам как-то придется интенсифицировать наши усилия после этой кампании, разработки наших пилотных проектов, чтобы такой возможностью для дальнейших кампаний обладали жители других регионов", - добавила Памфилова.

Подтверждением популярности ДЭГ она считает активность жителей Москвы и Нижегородской области, которые зарегистрировались для участия в нем. По данным на 13.00 30 июня, явка превысила 90%.

Электронное голосование в Москве и Нижегородской области завершится в 20.00. Те граждане, кто зарегистрировался, но не проголосовал через интернет, смогут сделать это завтра обычным способом - на своих участках по месту жительства. 1 июля все участки будут открыты с 08.00 до 20.00.