ЦИК: Онлайн-голосование оказалось востребованным в регионах

Новости

Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции 14:39
Петербургские ученые сказали, от чего зависят осложнения после COVID 14:37
В Краснодаре женщина погибла при падении в колодец 14:35
Железнодорожная станция Керчь-Южная откроется 1 сентября 14:29
Роструд назвал профессии, наиболее пострадавшие от коронавируса 14:28
В Германии компенсируют закрытие угольных шахт 14:28
Старейшему дереву на байкальском острове Ольхон исполнилось 777 лет 14:17
Врачи 25 поликлиник, где начался капремонт, принимают москвичей по новым адресам 14:14
В ЦИК поступило 134 жалобы на возможное принуждение к голосованию 14:09
Парковка 1 июля в Москве будет бесплатной 14:09
Кинотрилогии "Властелин колец" и "Хоббит" перевыпустят в новом формате 14:08
Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика выставлен на аукцион 13:55
В Москве погиб 40-летний актер из сериала "Интуиция" Максим Парфенов 13:54
В Калмыкии выявили коронавирус в интернате с 350 подопечными 13:45
Шойгу: В акции "Армия против наркотиков!" участвовали более 1 млн человек 13:42
Андрейченко подвел итоги сессии нижней палаты парламента Беларуси 13:42
Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку 13:39
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса 13:38
Шойгу: В военно-морских парадах 26 июля задействуют 200 боевых кораблей 13:36
Матвиенко: Роль парламентской дипломатии в мире будет только возрастать 13:34
Шойгу: Более 90% военных уже проголосовали по поправкам в Конституцию 13:30
СМИ сообщили об обысках по делу о взятках на военных стройках в Ленобласти 13:27
Синоптики рассказали, придет ли на Урал тепло вместе с июлем 13:27
В Кадастровой палате рассказали об упрощении снятия недвижимости с учета 13:19
Бэтмен: всех их соберем! DC заинтересована в возвращении Кристиана Бэйла 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
30.06.2020 13:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК: Онлайн-голосование оказалось востребованным в регионах

Текст: Галина Мисливская
В Центризбирком поступает множество звонков из разных регионов страны от граждан, которые хотели бы принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Оказалось, что электронное голосование набирает популярность на территории всей страны, со всех уголков страны задают один и тот же вопрос - почему только Москва и Нижегородская область участвуют?", - сказала она во вторник в информационном центре ЦИК. В Центризбиркоме не ожидали такой реакции, призналась глава комиссии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней

"Видимо, нам как-то придется интенсифицировать наши усилия после этой кампании, разработки наших пилотных проектов, чтобы такой возможностью для дальнейших кампаний обладали жители других регионов", - добавила Памфилова.

Подтверждением популярности ДЭГ она считает активность жителей Москвы и Нижегородской области, которые зарегистрировались для участия в нем. По данным на 13.00 30 июня, явка превысила 90%.

Электронное голосование в Москве и Нижегородской области завершится в 20.00. Те граждане, кто зарегистрировался, но не проголосовал через интернет, смогут сделать это завтра обычным способом - на своих участках по месту жительства. 1 июля все участки будут открыты с 08.00 до 20.00.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область ДФО СЗФО СКФО СФО Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
Мишустин установил сроки проведения Всероссийской переписи населения
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Резервистов призовут на военные сборы