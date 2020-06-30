Эксперты назвали модели, которые лучше не покупать подержанными

Некоммерческая организация Consumer Reports составила очередной рейтинг надёжности автомобилей. На этот раз компания опубликовала список моделей, у которых чаще всего наблюдаются проблемы с прокладкой головки блока цилиндров.

Оппозитный двигатель, безусловно, хорош, но абсолютно капризен. Частые случаи прогара прокладки ГБЦ наблюдаются у четырех моделей Subaru: Impreza 2006-2008 модельного года, пикап Baja и Outback с Forester 2001-2009 годов выпуска. Прокладка моторов на этих машинах может прогореть уже к 145 тысячам километров. Дорогостоящий ремонт, который может обойтись в 2-4 тысячи долларов, обусловлен конструктивной особенностью "оппозитников": у них две головки блока цилиндров.

Также рискуют "попасть на деньги" владельцы BMW 3 Series 2006-2007 годов выпуска. Их зона риска - 145-222 тысячи км пробега. Но есть "баварец", за состоянием прокладки ГБЦ которого нужно следить ещё тщательнее, - BMW X5 с пробегом 95-110 тысяч км.

Также Concumer Reports отметил, что слабы на прокладку моторы Chevrolet Cruze, Mazda MX-5, Mini Cooper и Clubman, Infiniti M, которые выпускались с 2008 по 2010 годы.

Эксперты говорят, что двигатель и прокладка прослужат дольше, если не "колхозить" мотор, доводя до предела его характеристики, и, соответственно, избегать перегрева.