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Рубрика: Digital

Facebook показал VR-очки нового поколения

Текст: Иван Черноусов

Компания Facebook и принадлежащая ей фирма Oculus показали новинку в сфере виртуальной реальности: VR-очки, которые выглядят точно также, как обычные солнцезащитные. Девайс использует голографию и плоскопленочную оптику. Об этом сообщает официальный блог компании.

Фото: istock
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Инженеры говорят, что эта технология позволит уменьшить толщину дисплея с оптикой до 9 мм, это намного меньше по сравнению с ЖК- или OLED-дисплеями. Правда, пока нынешний прототип способен создавать только монохромное изображение, но разработчики системы уверяют, что могут доработать технологию и реализовать поддержку разных цветов. В Facebook строят амбициозные планы по созданию VR-очков нового уровня: когда человеческий глаз уже не будет способен различать отдельные пиксели.

Создатели подчеркивают, что на сегодняшний день их решение является прототипом, и в настоящее время они активно работают над его улучшением. Компания работает над тем, чтобы сделать VR-очки массовым сегментом.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Facebook

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