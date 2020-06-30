Глава РСПП рассказал про ситуацию на рынке труда

Причем темп ее роста превышает темп высвобождения рабочей силы на предприятиях, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Форматы поддержки безработных, которые реализует правительство, привели к тому, что в службах занятости регистрируется большее количество человек, чем высвобождается из реального производства", - сказал Александр Шохин.

Численность зарегистрированных безработных в России достигло 2,7 млн человек, уточнил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

"Это число на 2 млн человек превышает показатели, которые были год назад, - пояснил замглавы Роструда. - И вдвое больше числа вакансий, которые есть в распоряжении служб занятости".