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Организация удаленной работы

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

30.06.2020 12:11
Текст: Алексей Дуэль

Глава РСПП рассказал про ситуацию на рынке труда

Рынок труда меняется из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в том числе растет безработица.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причем темп ее роста превышает темп высвобождения рабочей силы на предприятиях, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Форматы поддержки безработных, которые реализует правительство, привели к тому, что в службах занятости регистрируется большее количество человек, чем высвобождается из реального производства", - сказал Александр Шохин.

Численность зарегистрированных безработных в России достигло 2,7 млн человек, уточнил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

"Это число на 2 млн человек превышает показатели, которые были год назад, - пояснил замглавы Роструда. - И вдвое больше числа вакансий, которые есть в распоряжении служб занятости".

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Вызов года. Организация удаленной работы
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