Распоряжение главы Республики Карелия от 29 июня 2020 года № 383-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008) следующие изменения:

1) абзацы третий - седьмой пункта 7.3 признать утратившими силу;

2) в подпункте 1 пункта 7.31 слова "в случае" заменить словами "за исключением случаев";

3) абзацы второй, третий пункта 7.4 признать утратившими силу;

4) пункт 8.1 признать утратившим силу;

5) пункт 8.2 признать утратившим силу;

6) абзац шестой пункта 11 признать утратившим силу;

7) пункт 11.1 признать утратившим силу;

8) в пункте 11.2:

абзацы третий - десятый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"работу пунктов проведения экзаменов при проведении единого государственного экзамена с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Установить возможность пребывания участников единого государственного экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов на период написания (сдачи) экзамена без использования средств индивидуальной защиты (масок).";

9) в пункте 11.7:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац десятый признать утратившим силу;

10) пункт 11.10 изложить в следующей редакции:

"11.10. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим:

1) розничную торговлю, обеспечить:

вход и нахождение посетителей (потребителей) только в средствах индивидуальной защиты (масках), работу персонала торгового объекта только в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями (потребителями), - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями). Защитный экран (перегородка) в данном случае должен быть высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра;

единовременное нахождение посетителей (потребителей) в объекте розничной торговли, из расчета не более одного посетителя (потребителя) на 30 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее 200 кв. метров - не более одного посетителя (потребителя) на 20 кв. метров;

при скоплении очереди (во входной, кассовой зоне) организацию ожидания с соблюдением принципа социального дистанцирования не менее 1, 5 метра. Для входной зоны организовывать ожидание на улице;

на торговых площадях, где представлен ассортимент продуктов питания для самостоятельной навески (упаковывания), места обработки рук посетителей (покупателей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

на входе в объект розничной торговли и в торговых помещениях размещение информации об обязательности нахождения посетителей (покупателей) в средствах индивидуальной защиты (масках), а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю:

исключить возможность посетителям (покупателям) проводить самостоятельную навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде;

осуществлять обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей (покупателей) путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

На территории Республики Карелия допускается работа организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) площадью не менее 2000 кв. метров, предназначенных для использования в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомобилей (далее - торговые центры (комплексы), передающих на любом законном праве помещения данного здания (строения, сооружения) для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, при условии обеспечения собственниками торговых центров (комплексов) следующих требований:

обеспечить вход и нахождение в торговом центре (комплексе) только в средствах индивидуальной защиты (масках), в том числе обеспечить возможность приобретения (предоставления) посетителями (потребителями) средств индивидуальной защиты при входе в торговый центр (комплекс), а также рекомендовать разграничить зоны входа/выхода для входящих и выходящих посетителей (потребителей);

обеспечить единовременное нахождение посетителей (потребителей) в торговом центре (комплексе) из расчета не более одного посетителя (потребителя) на 50 кв. метров общей площади торгового центра (комплекса), при скоплении очереди во входной зоне обеспечить организацию ожидания с соблюдением принципа социального дистанцирования на улице;

организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

обеспечить на входе в каждый торговый объект, объект бытового обслуживания, расположенный в торговом центре (комплексе), размещение информации о предельном количестве посетителей (потребителей), которые могут находиться на общей площади данного торгового объекта, объекта бытового обслуживания;

проводить санитарную обработку помещения торгового центра (комплекса), а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), являющимся собственниками нежилых зданий (строений, сооружений) площадью менее 2000 кв. метров, предназначенных для использования в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, обеспечить социальное дистанцирование между посетителями (покупателями) не менее 1,5 метра в местах общего пользования в указанных зданиях (строениях, сооружениях).

Осуществление деятельности с нарушением правил, установленных настоящим распоряжением, подлежит приостановлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, обеспечить:

организацию при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

работу персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями;

социальное дистанцирование не менее 1,5 метра между посетителями;

расстояние между столами не менее 1,5 метра в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между ними;

вход и нахождение посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением времени употребления ими пищи и напитков;

размещение информации об обязательности нахождения посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением времени употребления ими пищи и напитков, а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством;

установление защитных экранов (перегородок) на барной стойке в случае наличия у нее мест для сидения либо обслуживания через нее, в кассовой зоне, а также зоне выдачи продуктов питания и напитков посетителям;

3) деятельность парикмахерских, салонов красоты, обеспечить следующие условия:

предварительную запись с соблюдением временного интервала не менее 10 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключение ожидания обслуживания посетителями внутри помещения, а также запрещение входа в помещение лиц, не связанных с их деятельностью;

организацию при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

оказание услуг посетителям с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями в помещении. При обслуживании более одного посетителя в помещении (кабинете, зале) обеспечить с 1 июля 2020 года установку защитных экранов (перегородок) между посетителями;

оказание услуг посетителям, использующим средства индивидуальной защиты (маски);

санитарную обработку помещений с применением дезинфицирующих средств после обслуживания каждого посетителя, проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя;

ведение журнала (с указанием Ф.И.О. клиента, места его проживания (пребывания);

обслуживание посетителей работниками в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках (за исключением оказания спа-услуг и массажных услуг по уходу за телом), а также очках или лицевых защитных экранах), дезинфекцию рук, недопущение обслуживания лиц с повышенной температурой и признаками респираторных симптомов;

оказание услуг по уходу за ногтями и кожей кистей при наличии защитного экрана (перегородки);

4) физкультурно-оздоровительную деятельность в части деятельности бань и саун (код ОКВЭД 96.04), обеспечить выполнение Рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года;

5) оказание ритуальных услуг и услуг по погребению, обеспечить:

проведение обрядовых церемоний при условии нахождения не более одного человека на 20 кв. метров общей площади помещения;

при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

социальное дистанцирование не менее 1,5 метра, ожидание на улице, а также нахождение лиц в средствах индивидуальной защиты.";

11) пункт 11.11 признать утратившим силу;

12) в пункте 11.13:

подпункт 1 признать утратившим силу;

подпункты 3, 4 признать утратившими силу;

13) пункт 11.18 признать утратившим силу;

14) в пункте 11.25 слова "с 1 июля 2020 года" заменить словами "с 13 июля 2020 года";

15) дополнить пунктом 11.28 следующего содержания:

"11.28. Работодателям, оказывающим услуги, указанные в пунктах 11.3, 11.9, 11.10, 11.13, 11.23, 11.27 настоящего распоряжения, разрешить работу персонала, постоянно носящего очки по медицинским показаниям, без использования лицевых защитных экранов.";

16) приложение признать утратившим силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







