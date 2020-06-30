В Карелии отменили 14-дневную изоляцию для приезжающих граждан РФ

В Карелии отменили двухнедельную изоляцию для всех граждан России. Им нужно только сообщить о своем прибытии на горячую линию министерства здравоохранения республики.

Что касается командировочных, то они должны взять отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до приезда, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Снимаются ограничения и для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет.

Власти дали разъяснения и по поводу проведения единого государственного экзамена. На консультации необходимо приходить в маске, а на самом ЕГЭ выпускникам разрешили не надевать их.

В магазинах, парикмахерских, кафе и ресторанах, гостиницах и фитнес-центрах, где невозможно установить напольные защитные перегородки, работникам, постоянно носящим очки по медицинским показаниям, разрешили не использовать лицевые экраны.

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